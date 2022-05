Rampa Serra da Estrela/Covilhã: Luís Silva vence nos Legends pela quinta vez | AutoSport

O piloto do BMW M3 voltou a não dar veleidades à concorrência e continua invicto nesta edição 2022 do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group.

Começa a ser uma inevitabilidade ter Luís Silva a subir ao degrau mais alto do pódio das cerimónias finais de entrega de prémios.

5 provas, 5 triunfos imperiais do denominado “Canhão de Famalicão” que, antes do arranque da época, tinha assumido querer conquistar o cetro nacional reservado aos Legends e saiu da Serra da Estrela com o caminho escancarado para fechar as contas do título muito antes do fecho da temporada.

Na prova do CAMI Motorsport voltou aquela que é a sua normalidade: “limpou” os melhores tempos em todas as subidas e chegou ao triunfo de forma perfeitamente tranquila.

No fecho, o famalicense da Famaconcret afirmava que “foi uma rampa a roçar a perfeição. Pela primeira vez esta época senti o carro a funcionar em pleno e pude rodar sempre perto dos limites, tendo sido assim uma vitória tranquila e que nos coloca cada vez mais perto do título nacional, mas ainda faltam três provas e temos de manter o foco. Vamos continuar a dar tudo para tentar resolver a questão antes da última prova”.

A segunda posição voltou a ser conquistada por Carlos Oliveira. O fim-de-semana do piloto poveiro não foi isento de alguns pequenos problemas no Ford Sierra RS Cosworth, prontamente resolvidos pela Power House, permitindo-lhe que, nas subidas oficiais de prova conseguisse colocar no asfalto os muitos cavalos do carro americano e secundar no pódio o inalcançável Luís Silva.

Com este resultado Carlos Oliveira saltou para a terceira posição da tabela pontual do campeonato, reduzindo ainda a diferença para o segundo colocado, que continua a ser João Macedo, novamente muito consistente com o BMW 328 is, que colocou no 3º lugar final desta quinta rampa da temporada.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group prossegue já dentro de duas semanas, com a realização da 7ª Rampa de Santa Marta. A prova duriense é organizada pelo Clube Automóvel da Régua

Fotos: Ricardo Soares OMS