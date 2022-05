Rampa Serra da Estrela/Covilhã: José Dinis conquista vitória suada nos Clássicos | AutoSport

Aos comandos de um Ford Escort MKII, José Dinis suplantou a forte oposição que lhe foi movida pelo atual campeão nacional Fernando Salgueiro. Este quedou-se na segunda posição, mas consolidou o comando do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group.

Foram duas “magras” décimas de segundo a separar os dois primeiros no fecho das três subidas de prova e somados os dois melhores tempos de cada um.

Aparecendo pela primeira vez na época no CPCM JC Group, José Dinis (Ford Escort MKII) não era apontado como um dos favoritos à vitória, mas no asfalto da Serra da Estrela, provou toda a sua competitividade, começando logo por se superiorizar na primeira Subida de Prova, no fecho da jornada de sábado.

No domingo, os tradicionais candidatos à vitória, Fenando Salgueiro (Ford Escort MKII) e Flávio Saínhas (Ford Escort MKI) ainda tentaram “puxar dos galões”, em especial Loureiro que foi mesmo o mais rápido na segunda Subida de Prova.

Saínhas percebeu que não conseguia acompanhar o ritmo de Dinis e Salgueiro, mas saiu mesmo assim desta sua aparição esporádica com um pódio, concluindo no 3º posto final.

OS dois protagonistas do “duelo ao sol” pela vitória partiram a fundo para a derradeira Subida de Prova e, aí, José Dinis logrou registar um tempo que, mesmo superior ao de Fernando Salgueiro, lhe permitiu segurar a vitória por 177 milésimas de segundo. Foi épico!

O veterano Armando Saínhas regressou com um Ford Escort MKI e foi 4º classificado, na frente de Carlos Fava que colocou o seu VW 1303 na quinta posição.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group prossegue já dentro de duas semanas, com a realização da 7ª Rampa de Santa Marta. A prova duriense é organizada pelo Clube Automóvel da Régua.