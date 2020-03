Rampa Porca de Murça: CAMI pronuncia-se sobre acidente

O CAMI, clube organizador da Rampa Porca de Murça emitiu um comunicado sobre o sucedido. Relembre-se que um acidente de Luís Silva, já após a tomada de tempo do final do percurso, tirou a vida a dois espectadores, sendo que os resultados da Rampa foram colocados em ‘stand by’ pelo Colégio de Comissários Desportivos, com o ónus da decisão a pertencer agora à FPAK.

Eis o comunicado do CAMI



Na sequência do trágico acidente ocorrido durante a Rampa Porca de Murça, que enlutou toda a família da Montanha, a Direção da APPAM apresenta as sentidas condolências aos familiares das vítimas e endereça os votos de rápida recuperação aos feridos.

Expressamos ainda a nossa total solidariedade e apoio ao nosso piloto associado Luís Silva.

Gostaríamos ainda de enfatizar o nosso apreço pela rápida intervenção dos elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Murça, dos soldados da Guarda Nacional Republicana, da equipa médica de intervenção à prova, dos elementos da Organização e do INEM.



O CAMI Motorsport, organizador da Rampa Porca de Murça, prova de abertura do Campeonato Nacional de Montanha JC Group, lamenta o acidente ocorrido na tarde deste domingo, na terceira subida oficial de prova, com um concorrente, já depois de este ter ultrapassado a linha de meta, e do qual, infelizmente, resultaram 2 vítimas mortais e 8 feridos, nenhum correndo perigo de vida.

Foram de imediato acionados todos os meios de segurança da prova e não só, sendo de enaltecer o trabalho rápido e eficaz das equipas de emergência no socorro aos sinistrados no local do acidente.

O traçado da Rampa Porca de Murça – prova realizada desde os anos 80 sem qualquer registo de incidentes! – está homologado de acordo com as normas de segurança exigidas pela FIA (Federação Internacional do Automóvel) e pela FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting), além de que o plano de segurança da prova cumpria todos os requisitos imprescindíveis à realização da mesma.

Não houve qualquer falha nos mecanismos de segurança, cumprindo-se todos os requisitos impostos exigidos. O CAMI Motorsport é um clube com vasta experiência reconhecida na organização de todo o tipo de provas automobilísticas e especificamente em rampas. Contudo, vai acionar todos os mecanismos ao seu alcance para averiguar com detalhe os motivos que estiveram na origem do acidente.

A preocupação do CAMI Motorsport centra-se, agora, no apoio às famílias das vítimas mortais e na rápida recuperação dos feridos, endereçando ainda uma palavra de apoio ao piloto envolvido no acidente que se encontra, naturalmente, consternado com o sucedido.