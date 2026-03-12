Rampa Porca de Murça abre Campeonato de Montanha: faltam 2 semanas
Prova realiza-se nos dias 28 e 29 de março e volta a ser o palco inaugural do CPM JC Group
A Rampa Porca de Murça regressa nos dias 28 e 29 de março, marcando o arranque oficial do Campeonato de Portugal de Montanha (CPM) JC Group 2026. Pelo segundo ano consecutivo, a mítica prova organizada pelo CAMI Motorsport abre o calendário da temporada, prometendo dois dias de competição intensa e um espetáculo imperdível na região de Trás-os-Montes.
Conhecida pela sua exigência técnica e pelas célebres “curvas de Murça”, a rampa representa um verdadeiro desafio para pilotos e máquinas, combinando zonas rápidas com setores sinuosos onde a precisão e a confiança são determinantes para o resultado final.
“As curvas de Murça são um teste a pilotos e máquinas, e continuamos empenhados em garantir uma prova segura e de elevado nível desportivo”, destacou a organização do CAMI Motorsport, sublinhando o esforço logístico colocado na preparação do evento.
Prova pontuável para vários campeonatos
Além de integrar o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, a edição de 2026 volta a incluir múltiplas categorias nacionais. A prova será também pontuável para o Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha (CPCM), o Campeonato de Portugal Legends de Montanha (CPLM), o Campeonato de Portugal de Montanha 1300 (CPM 1300), a Taça de Portugal Kartcross de Montanha (TPKM) e a FPAK Júnior Team de Montanha (FPAK JT).
A diversidade de categorias garante uma grelha ampla e competitiva, com dezenas de pilotos confirmados e equipas oriundas de várias regiões do país, reforçando o prestígio da clássica rampa murcense.
CAMI Motorsport reforça compromisso com a região
O CAMI Motorsport prepara o evento com o rigor técnico e o profissionalismo que têm marcado a sua atuação, contando com o apoio essencial da Câmara Municipal de Murça. O município volta a associar-se a uma iniciativa que, além do impacto desportivo, assume importância crescente na promoção turística e económica da região.
A organização assegura que todas as condições de segurança estarão garantidas e que o traçado receberá melhorias específicas para acolher os participantes e o público esperados.
Espetáculo de velocidade em Trás‑os‑Montes
A Rampa Porca de Murça é considerada um dos ex-líbris da velocidade nacional, símbolo da ligação entre a tradição automobilística portuguesa e o desafio da montanha. Com a presença dos melhores pilotos e máquinas do panorama nacional, tudo aponta para um fim de semana repleto de emoção e competitividade, onde a técnica e a ousadia serão postas à prova a cada curva.
Programa
Dia 28 de março (sábado)
10h00 – 1ª Subida treinos oficiais
12h30 – 2ª Subida treinos oficiais
14h30 – 1ª Subida Oficial
Dia 29 de março (domingo)
10h00 – 3ª Subida treinos oficiais
12h30 – 2ª Subida Oficial
14h30 – 3ª Subida Oficial
