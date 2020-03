Rampa Pêquêpê Arrábida: Tudo a postos!

A Rampa Pêquêpê Arrábida 2020, organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal (CMS), a contar para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, irá realizar-se nos próximos dias 21 e 22 de março no mítico traçado da Serra da Arrábida.

Após o trabalho profundo feito pelo CMS para fazer regressar à península de Setúbal a festa da Montanha, a primeira edição oficial do segundo fôlego da Rampa Pêquêpê Arrábida cumpriu-se em 2019 com sucesso, oferecendo aos pilotos um traçado exigente e desafiador.

O sucesso experimentado em 2019 estimulou a equipa do Clube de Motorismo de Setúbal a redobrar o esforço e contando com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, vai fazer regressar a Rampa Pêquêpê Arrábida em 2020, com algumas novidades.

A maior delas foi o esforço feito para aumentar, ainda mais, a segurança, com o reforço das paredes de “rails”, bermas melhoradas e um asfalto limpo que será um verdadeiro tapete que permitirá aos pilotos darem o seu melhor e oferecerem espetáculo na Rampa Pêquêpê Arrábida.

Vão surgir, igualmente, melhorias em detalhes organizativos e uma ampla atenção, uma vez mais, à segurança, desta feita na busca da melhor forma de arrumar o muito público que tem emprestado à Rampa Pêquêpê Arrábida um colorido muito próprio, que sublinha o mérito da presença da prova do CMS no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

A edição 2020 da Rampa Pêquêpê Arrábida terá um horário condensado, que se espraia pelos dois dias do fim de semana de 21 e 22 de março, oferecendo a oportunidade de serem feitas duas subidas de treinos para os inscritos no Campeonato e na Taça de Portugal e três subidas de prova. Para aqueles que se inscreverem na Rampa Regional, estão previstas duas subidas de treinos e duas de prova.

Para Fernando Matias, presidente do CMS: “O sonho de muitos vai-se consolidando e a Rampa Pêquêpê Arrábida é, hoje, um evento de topo na península de Setúbal, que fez regressar o orgulho sadino pela ‘sua’ rampa e trouxe para Sul do País, um Campeonato de Portugal de Montanha JC Group muito competitivo, até uma prova diferente e com traçado exigente para os pilotos. Temos vindo a fazer um enorme esforço melhorar a Rampa Pêquêpê Arrábida e acredito que tudo o que tem sido feito será acolhido favoravelmente pela caravana da Montanha. Cá estaremos para os acolher nos dias 21 e 22 de março com um traçado cada vez mais seguro e uma organização que tem evoluído no sentido certo para elevar mais ainda o nível de espetacularidade da Montanha.”

A segurança de equipas, pilotos e espectadores, passa por uma atitude responsável de todos! Veja a Rampa Pêquêpê Arrábida em segurança, observando todas as indicações, transmitidas tanto pelas forças de segurança, como pela organização. Perto da emoção, mas longe do perigo!