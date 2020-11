Rampa Pêquêpê Arrábida: Gonçalo Inácio regressa às origens

Depois dos Sport Protótipos no Nacional de Velocidade, Single Seater Series, Challenge DS3 R1 nos ralis, evoluindo depois para o Peugeot 208 R2, é com este carro, preparado pela Inside Motor, que Gonçalo Inácio estará este fim de semana presente na Rampa Pêquêpê Arrábida, um regresso às origens já que foi precisamente na Rampa da Arrábida que Gonçalo Inácio se estreou no desporto automóvel em 2002, na altura com um Datsun 1200.