Rampa PÊQUÊPÊ ARRÁBIDA 2020 ADIADA

A Rampa Pêquêpê Arrábida 2020 foi adiada, cumprindo-se, dessa forma, o Plano de contingência para controlo da propagação do Covid 19. Em comunicado, o Clube de Motorismo de Setúbal explicou a decisão: “O CMS informa que a Rampa PÊQUÊPÊ ARRÁBIDA 2020, marcada para os próximos dias 20 a 22 de março, foi adiada para data a informar posteriormente, respeitando assim as diretrizes emanadas pela FPAK. Esta decisão foi tomada após uma série de contactos estreitos, havidos entre a Direcção do Clube de Motorismo de Setúbal, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, as entidades oficiais do Município Setúbal e a APPAM, que desde sempre estiveram ligadas à sua realização. A FPAK e o CMS, estudam as alternativas de datas que se adequem à situação, sendo que as mesmas serão em breve anunciadas.

Setúbal, 12 de Março de 2020

O Presidente do CMS

Fernando Matias