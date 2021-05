Rampa Internacional de Boticas: Christian Merli preocupado com a previsão de chuva

A previsão de chuva para amanhã levou a organização da Rampa Internacional de Boticas a antecipar uma subida oficial. Apesar das excelentes condições da rampa, considerada uma das mais seguras da Europa, Christian Merli não deixou de admitir que a possibilidade de subir com chuva não é a ideia mais agradável:

“Se gosto de guiar com piso molhado? Sim, não tenho problemas e adapto-me bem, mas o que me preocupa neste traçado de Boticas é a parte final em que há uma ligeira descida. E no caso de chover muito é provável que se possam acumular aí algumas poças de água, algo que me deixa apreensivo num carro como o Osella. Pode ser um verdadeiro susto. Outro problema que nos causa eventuais dores de cabeça é a irregularidade do tempo, tipo chove, não chove…”, confessou Christian Merli.

Assim restará ver que condições meteorológicas os pilotos irão enfrentar amanhã. Para já a vantagem está do lado de Merli, que foi o mais rápido na primeira subida oficial.