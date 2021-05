Rampa Internacional de Boticas: Christian Merli destaca-se, José Correia lidera portugueses

O Italiano Christian Merli (Osella FA30) foi o piloto mais rápido, este sábado, na primeira subida de prova da Rampa de Boticas, competição inaugural do Campeonato da Europa de Montanha, ao deixar o seu compatriota e rival Simone Faggioli (Norma M20 FC) a 1.785s de diferença. José Correia (Osella PA2000) lidera entre os portugueses.

Tal como se previa, Merli e Faggioli não defraudaram as expetativas, protagonizando na região transmontana do Alto Tâmega o duelo que tem sido uma constante nas últimas épocas no Europeu da especialidade, deixando a questão da vitória em aberto para um domingo que se prevê… bastante chuvoso. Aliás, face a tais previsões meteorológicas, a organização decidiu antecipar para este sábado soalheiro uma das três subidas de prova do Europeu – para a classificação final conta o somatório dos dois melhores tempos –, restando agora saber qual dos dois pilotos se adaptará melhor com o piso molhado aos 5.110 metros do traçado desta Rampa de Boticas.

Merli, de 48 anos, duas vezes campeão europeu, subiu a rampa transmontana à impressionante média de 153,21 km/hora. E a concorrência, protagonizada por outro italiano, Diego Degasperi (Osella FA 30), não revela andamento para se imiscuir na discussão da vitória.

Nas “guerras” do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, o campeão em título José Correia, que há duas semanas entrou na época de 2021 com o pé direito, ao sagrar-se vencedor na Arrábida, esteve sempre na liderança (três subidas de treinos) e na primeira subida de prova confirmou essa superioridade, ao deixar António Rodrigues (BRC CM05 Evo) a mais de 2 segundos, sendo Nuno Guimarães (Silvercar) o terceiro mais rápido.

A correr “em casa”, Luís Delgado (KIA Ceed TCR) travou, na classe Turismo 2, um duelo animadíssimo, com Joaquim Teixeira (Seat Cupra TCR), outro piloto transmontano, conseguindo o primeiro partir agora em vantagem (5 segundos) para as duas subidas de domingo.

De resto, não menos interessante foi, também, de seguir o despique pela supremacia na classe Turismo 3, dominada pelos Renault Clio RS, mas se nos treinos Parcídio Summavielle nunca largou o primeiro lugar, na primeira subida de prova Sérgio Nogueira acabou como líder, por 318 centésimos.

Portanto, dir-se-á que as duas subidas de prova de domingo, previsivelmente com o piso da rampa molhado, prometem novas emoções e ainda prováveis mudanças na tabela classificativa.

