Rampa do Caramulo cancelada

A Rampa do Caramulo acabou por ser cancelada, já que tal como explica em comunicado o Targa Clube, o Município de Tondela teve que suspender atividades no seu Concelho, e a Rampa do Caramulo foi, naturalmente, afetada. Eis a missiva:

30ª RAMPA DO CARAMULO: COMUNICADO

No seguimento de várias diligências feitas pelo Targa Clube junto do Município de Tondela conclui-se, face ao momento pandémico que atravessamos, não se reunirem condições para a realização da 30ª edição da Rampa do Caramulo, prevista para os dias 24/25 de julho.

Pelo facto, que imensamente lamentamos, apresentamos a todas as equipas participantes, ao Campeonato Portugal de Montanha / JC Group 2020, APPAM, Orgãos da Comunicação Social e aos inúmeros adeptos da modalidade as nossas desculpas.

A indefinição sobre a COVID 19 e as normas da DGS obrigaram a autarquia a ter que suspender certas atividades no seu Concelho, onde a Rampa do Caramulo está incluída. Resta-nos informar que o apoio do Município de Tondela desde sempre foi e é fundamental pelo que prometemos continuar com determinação e esforço em próxima realização da rampa, tão breve quanto possível.

Porto, 17 de Junho 2020

A Comissão Organizadora