Rampa de Boticas/TPMM: Miguel Matos venceu nos monolugares | AutoSport

Mais do que a vitória esperada nas contas da Taça de Portugal de Monolugares de Montanha JC Group, a passagem do “tufão” Miguel Matos pela Rampa de Boticas 2023 transformou-se na demonstração de toda a sua incrível rapidez.

O seu domínio na TMMM fica demonstrado pelo facto de ter registado sempre o melhor tempo dos monolugares ao longo dos dois dias de competição.

Mas o piloto do GRIIIP G1-17 da RG Competições foi muito mais além do que essa esperada supremacia.

Ao longo das subidas de treinos de prova, foi sempre rodando na faixa entre o Top 3 e o Top cinco da tabela de tempos absoluta, disputando marcas taco-a-taco com os melhores protótipos. O seu melhor registo ocorreu na 2ª Subida de Prova, onde cravou no cronómetro 2:19.159, sendo um dos três pilotos que almejaram rodar abaixo de 2:20. Simplesmente notável.

Quanto a João Saraiva, o jovem covilhanense estava limitado pelo menor índice competitivo do seu Funspeed FS 2019. O monolugar concebido e desenvolvido na Covilhã é muito interessante e permitiu a João Saraiva ir evoluindo os tempos de forma firme, acabando por sair satisfeito de Boticas.