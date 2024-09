Rampa de Boticas: mais um recorde de inscritos no CPM

A temporada de 2024 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group prossegue de recorde em recorde de inscritos. A modalidade atravessa um período pujante e a Rampa de Boticas não destoa deste período dourado. 90 inscritos na prova organizada pelo Demoporto prometem para este fim-de-semana competição intensa e espetáculo sem fim!

Os 5110 metros do traçado internacional da Rampa de Boticas, que levará o pelotão do Campeonato de Portugal de Montanha desde o perímetro urbano de Boticas até ao Miradouro de Seirrãos vai estar deliciosamente ‘congestionado’ nos próximos dois dias, neste regresso da Família da Montanha à atividade, após a paragem de verão.

O programa competitivo da prova arranca às 13:30 deste sábado, 21 de setembro, com o dia inaugural a ter duas sessões de treinos oficiais e a 1ª Subida de Prova. No domingo, 22 de setembro, início às 10 da manhã, com uma sessão de treinos livres, seguindo-se mais uma sessão de treinos oficiais, antes da 2ª e 3ª Subidas de Prova, estando a entrega de prémios aprazada para meio da tarde.

Serão potencialmente 90 pilotos a devorar a rápido e desafiante pista transmontana, com os aliciantes maiores a prenderem-se com a possibilidade de ficarem definidos títulos nacionais ainda em discussão e vitórias em algumas das divisões, sendo ainda de realçar a presença de muitos pilotos não regulares no campeonato e, entre eles, alguns com reais possibilidades de destaque.

Hélder Silva poderá sagrar-se campeão absoluto

Boticas poderá ser palco da conquista do quarto título nacional absoluto de 2024 por parte de Hélder Silva. Para tal, o “Míssil da Póvoa” terá de chegar à sua 6ª vitória consecutiva, sendo claro que é o grande candidato a tal feito em Boticas. A atual excelente forma de Hélder Silva e o alto índice competitivo da sua Osella PA 21S LMR2000, formam um binómio quase invencível, como atesta o facto de o líder da Power House só conhecer o sabor da vitória desde que adquiriu o protótipo transalpino.

Para tentar obstar a que tal aconteça estará na linha da frente José Correia (Norma FC20), 2ª classificado no campeonato. O piloto e patrão da JC Group Racing Team foi o único a derrotar este ano o líder do campeonato, logo no arranque da temporada, em Setúbal. Nuno Caetano (Osella PA 21S), colega de equipa de Hélder Silva, tem em Boticas uma boa oportunidade de chegar ao pódio absoluto.

Entre os Protótipos B, Nuno Guimarães procurará a sua 6ª vitória da época que poderá permitir ao “Capitão da Montanha” selar a renovação do título. Para obstar a que isso aconteça, estará o jovem Afonso Santos (BRC B49 EVO) e Sérgio Nogueira (BCR CM05 EVO), com Nuno Pinto (ADR Sport II) a completar os inscritos nesta divisão.

GT: ‘patrão fora’… tudo em aberto!

A ausência de Vítor Pascoal, que já conquistou o título nacional reservado aos GT, abre por completo a ‘caça’ ao triunfo, estando em Boticas um naipe de pilotos que poderá almejar chegar à vitória.

José Rodrigues (Porsche 997 GT3 3.8) e Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP) já venceram nesta época e Gabriela Correia, no Mercedes AMG GT4 da JC Group Racing Team já provou que sabe o que é chegar ao triunfo. Os três têm tudo para protagonizar um duelo intenso, que será arbitrado por dois ‘outsiders’: Daniel Vilaça e José Carlos Pouca Sorte , ambos aos comandos de Porsche 997 GT3 CUP, que têm em Boticas uma boa possibilidade de chegar ao pódio.

Turismo: muitas novidades criam incógnita, mas Summavielle parte na frente

Regressos, participações pontuais e “montadas” novas, três ingredientes que podem baralhar um pouco as previsões mais habituais quanto à Categoria Turismo. São 22 os inscritos, espalhados pelas três Divisões.

Na Divisão 1, Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer EVO X) é favorito, mas tem pela frente Carlos Gonçalves (Mitsubishi Lancer EVO X) e Daniela Marques (Subaru Impreza STI WRX). Mais do que a discussão da primazia na Divisão, Pacheco estará focado em tentar chegar à vitória na Categoria Turismo. O piloto de Paredes é um dos candidatos ao título nacional, mas tem de recuperar pontos ao líder Parcídio Summavielle (Cupra TCR).

O fafense da Befast Motorsport tem estado muito sólido aos comandos do TCR catalão e é favorito a vencer a Categoria, o que o colocaria a um passo do título da categoria e da conquista da Divisão Turismo 2, sendo aqui normalmente dominador, embora seja de relevar o crescendo de forma de Paulo Silva (Audi RS3 LMS), com Bruno Gonçalves (VW Golf R35), Paulo Cardoso (Cupra TCR), Beatriz Correia (Cupra TCR) e Vera Sequeira (Seat Leon TDi) a querem reservar um lugar no pódio da Divisão.

Quanto à Divisão Turismo 3, Boticas vai assistir a um duelo ‘rasgadinho’. Gonçalo Inácio já rematou as contas do título entre os T3 e estreará um Peugeot 208 Rally4 da Befast Motorsport, sendo, com naturalidade favorito. No entanto, está de volta o BMW 320 SI WTCC da VLB pelas mãos de Luís Delgado, sendo de prever que o piloto transmontano se queira imiscuir na luta pela vitória.

Os T3 têm ‘casa cheia’, juntando-se a Inácio e Delgado, Aníbal Pinto (Renault Clio RS), Raul Delgado (Peugeot 208 Rally4 ), Martine Pereira (Renault Clio Cup), Filipe Ferreira e Nuno Figueiredo, tripulando Honda Civic Type R, Carlos Ferreira e Luís Coelho, ambos com Citroen Saxo, José Carlos Magalhães (Opel Adam), Luís Pires (Renaul Megane RS), e ainda o Peugeot 206 RC de Rute Brás.

Super Challenge: a consagração de Luís Nunes

São 25 os pilotos inscritos na Categoria Super Challenge, atestando, uma vez mais, a popularidade e a capacidade de acolhimento desta categoria. E bastará praticamente alinhar para que Luís Nunes leve para Valpaços o sexto título nacional da sua carreira, segundo nos Super Challenge.

Invicto à chegada a Boticas, o “Foguetão de Valpaços” vai querer manter esse estatuto imaculado nas lides da categoria Super Challenge e do grupo SC-A e levar o seu Skoda Fabia R5 à defesa do seu atual 3º lugar nas contas absolutas do campeonato.

Mas, Boticas recebe a grande novidade de um dos nomes fortes do Europeu de Montanha alinhar. O espanhol José António Lopez-Fombona inscreveu-se com um Ford Fiesta N5 e resta saber qual o nível de preparação do carro. Se for igual ao dos ‘monstros’ que Fombona costuma utilizar, temos combate!

Logo atrás, na linha de ataque aos lugares de topo, aparece José Lameiro. O aveirense tem melhorado as suas performances, sendo claro que o seu Skoda Fabia Super Car está cada vez mais competitivo. De olhos postos no pódio da categoria e do grupo estarão ainda Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus Super Car), Pedro Marques (Subaru Impreza) e José Pires ((Ford Focus Super Car), sendo gigantesca a ‘cavalaria à solta’ em Boticas!

Animado está o Grupo SC-B. Horácio Morais (Fiat Uno 45S), Pedro Brito (Citroen AX 1600) e os irmãos Catarina e Luís Silva, nos Citroen C1 da Famaconcret, têm tudo para protagonizar um duelo muito equilibrado, sem favoritos à partida.

Já entre os SC-C, Bruno Carvalho (Citroen Saxo) é claramente favorito, mas vai ter muita “mão-de-obra” para se impor, destacando-se entre os opositores Alberto Pereira (Honda Civic Type R), Francisco Vieira Leite( Toyota Corolla T-Sport), Leandro Macedo (Citroen Saxo) e Pedro Cardoso (VW Golf).

Abílio Aparício (Peugeot 205), Pedro Neves (Honda Civic), e António Silva (Honda Civic), completam o ramalhete do grupo, sendo claro que deste grupo alargado de pilotos também poderá aparecer mais candidatos aos lugares cimeiros.

No Grupo SC-D temos um claro favorito, que acumula essa outorga com a sua presença entre os pilotos que podem discutir o pódio da geral da Categoria Super Challenge. Luís Silva e o seu BMW M3 da Famaconcret têm tudo para dominar, cabendo a Pedro Alves (KIA CEED), João Diogo Santos (Peugeot 207 RC), Carlos Pouca Sorte (BMW 320 SW), César Caldas (Audi TT), Filipe Peixoto (Honda Accord Type R), Miguel Rodrigues (Ford Focus 1.8), Carlos Santos (Mercedes-Benz SLK) e Tiago Gonçalves (Vauxhall VXR Turbo) tudo tentarem para contrariar o famalicense.

A Taça de Portugal de Kartcross de Montanha verá alinhar em Boticas o líder da tabela pontual Tiago Pinto (LBS Motor Club RX01) que enfrentará a oposição de Márcio Araújo (AG), Antºonio Alves (AG AG/S) e do galego Jesus Otero (AG Super Buggy AG), trio que, embora não sejam regular no campeonato, também já por várias vezes alinhou e sempre com capacidade para discutir a vitória.

Clássicos: Flávio Sainhas enfrenta concorrência acrescida

São 8 os pilotos inscritos em Boticas na discussão do triunfo entre os Clássicos. Já campeão, Flávio Sainhas (Ford Escort MKI) é naturalmente favorito, mas a presença de um naipe de pilotos alargado faz prever que a discussão da supremacia será mais aberta.

Aos comandos dos Ford Escort MKII do Caramulo Racing Team, Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro estarão entre os que terão condições para discutis as posições cimeiras, a exemplo do regressado José Pedro Gomes (Ford Escort RS1800) e de Pedro Silva (VW Golf S16), sem enjeitar a habitual competitividade de Paulo Teixeira (Ford Escort MKI) e de Ricardo pereira (Ford Escort), sendo uma incógnita o que poderá fazer o espanhol Francisco Javier Sanz Fonseca, aos comandos de um Ford Escort RS1800.

Legends: Luís Barros e o “fatal” e poderoso Ford Sierra RS500

Boticas poderá significar um passo gigantesco de António Barros (BMW M3) rumo ao título nacional, mas o consagrado piloto nortenho deverá preocupar-se mais com os pontos de que necessita para resolver esse objetivo máximo, do que em tentar a vitória na rampa, pois vai enfrentar Luís Barros e o Ford Sierra RS500 da VLB. A exemplo do que sucedeu na Falperra, o piloto do carro americano rola ‘noutra galáxia’ e não deverá ter qualquer dificuldade em vencer.

Logo atrás, a discussão do restante degrau do pódio deverá ter como protagonistas Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé), os Citroen Saxo de Simplício Taveira, Celso Fonseca e Pedro Cerqueira, aguardando-se com expectativa as exibições de Miguel ngelo (Peugeot 106), Francisco Araújo (Toyota Corolla Coupé) e Bárbara Barros (Fiat Bravo TD).

1300: tudo em aberto

Com Armando Freitas, já campeão ausente, abre-se uma janela de oportunidade para os pilotos mais rápidos chegarem à vitória no Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group.

O jovem duriense Tomás Pinto (Toyota Starlet) vai querer impor a sua lei, mas tem de regresso à atividade Eva Laranjeira, num bem preparado Peugeot 205 Rallye, estando ainda entre os favoritos José Salgado (Toyota Yaris) e Hugo Magalhães, num Fiat Punto HGT. Pedro Cruz (Citroen C1) e Diana Martins (Fiat Punto) tudo farão para se intrometer na luta.

Entre os Clássicos 1300, Aníbal Rolo está de volta e traz um Datsun 1200 que quererá impor face a Carlos Delgado (Ford Escort MKI) e Domingos Fernandes (Autobianchi A112 Abarth).

Boticas acolhe mais um duelo do FPAK Júnior Team. O trio de ‘jovens lobos’ constituído por Martim pereira, Guilherme Silva e João Barroso já nos habituaram a duelos ao décimo de segundo e a um andamento endiabrado nos seus Citroen C1 preparados pela Befast Motorsport. E, se Martim Pereira, tem sido o mais forte, os dois adversários vão querer contrariar essa tendência em Boticas.