Rampa de Boticas/Legends: José Coimbra estreia-se a vencer | AutoSport

Com o campeão nacional Pedro Alves a optar por não alinhar nos Legends, coube ao já vice-campeão José Coimbra assumir o papel de protagonista principal na batalha dos Legends de Montanha. O piloto do Opel Astra construiu a vitória de forma sólida e muito competente, terminando da melhor forma a temporada de regresso à competição.

A justiça do primeiro triunfo de José Coimbra nas contas do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group fica bem patente nos 7,9 segundos de vantagem que amealhou no final sobre o consagrado Aníbal Rolo, que fez mais uma aparição pontual no campeonato com o seu Nissan Sunny GTI-R, carro icónico que nos faz recordar a presença da marca nipónica no Mundial de Ralis, na década de 90 do século passado.

Por seu lado, Aníbal Rolo não teve qualquer problema em conquistar mais este excelente 2º lugar, terminando a jornada transmontana com 12,5 segundos de avanço sobre o terceiro colocado, juntando assim mais um pódio ao vasto palmarés que amealhou ao longo da sua vasta carreira de piloto.

Bem acesa foi a luta pela última vaga no pódio.

Apresentando-se em Boticas aos comandos de um bem preparado Citroen Saxo, Gonçalo Macedo acabaria por reservar tal feito, mercê da sua capacidade em melhorar subida após subida as suas marcas e de o fazer sempre com uma pequena vantagem em relação a Armindo Correia (Peugeot 306). Mas, Correia vendeu cara a cedência do pódio, concluindo num bom quarto posto, a apenas 2,3 segundos de Macedo e isto no somatório das duas melhores marcas.

Os dois proporcionaram um dos duelos mais emotivos do fim-de-semana.