Rampa de Boticas/Legends: António Barros vence e é campeão

António Barros (BMW M3) dominou por completo na Rampa de Boticas a luta pelo triunfo no Campeonato de Portugal de Legends de Montanha, assinando a sua quarta vitória da época e garantindo o título de campeão nacional.

A história da discussão do triunfo entre os Legends de Montanha na prova organizada pelo Demoporto conta-se em poucas palavras.

Apesar de se queixar de alguns problemas no seu BMW M3 e que o levaram mesmo, por precaução, a não se apresentar em algumas subidas de treino, António Barros voltou a demonstrar toda a superioridade do conjunto que forma com o carro bávaro, sendo mais rápido em cada uma das subidas de prova e por largas margens.

No final da rampa, António Barros ostentava, no somatório dos dois melhores tempos, uma musculada vantagem de 13,6 segundos sobre o mais direto adversário.

Em Boticas, o interesse entre os Legends esteve centrado na luta pelo 2º lugar, protagonizada por Simplício Taveira (Citroen Saxo) e Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé).

Ainda com remotas aspirações ao título, Gonçalves superiorizou.se ao adversário da MNE Sport no sábado, mas Simplício Taveira esteve endiabrado no domingo e, com duas excelentes subidas, ultrapassou o seu adversário, complicando-lhe ainda mais as contas do título.No final, após as verificações técnicas, Ricardo Gonçalves foi desclassificado e, assim, Pedro Cerqueira (Citroen Saxo VTS) subiu ao 3º lugar.

A desclassificação de Miguel Gonçalves, por irregularidades na cilindrada do motor do BMW, 2º classificado na tabela pontual do campeonato, teve como consequência a conquista imediata do título nacional por parte de António Barros, feito inteiramente merecido, tal o domínio que exerceu ao longo da época.

Francisco Araújo (Toyota Corolla Coupé GT AE86) e António Silva (Honda Civic) fecharam o Top 5, sendo ainda de realçar nova presença da jovem Bárbara Barros (Fiat Bravo TD 100 GT), 8ª da geral após um fim de semana sem erros.