Rampa de Boticas, José Correia: “vitória é o objetivo em todas as provas”

José Correia regressa ao volante do seu Osella PA2000 Evo2 já no próximo fim de semana, para alinhar na Rampa Internacional de Boticas, segunda prova do Campeonato Portugal de Montanha JC Group de 2021.

Um evento onde o atual campeão nacional da modalidade espera repetir o sucesso alcançado na jornada de abertura da época, a Rampa Pêquêpê Arrábida: “Começámos o ano com uma vitória e esse é o objetivo em todas as provas. No entanto, sabemos que não será fácil, pois o campeonato este ano está ainda mais forte, com novos carros e pilotos, o que torna tudo mais desafiante, mas também mais saboroso”, confessou.

Uma edição que será ainda mais exigente do que o habitual, uma vez que a rampa tem dimensão internacional, ao integrar o Campeonato Europeu de Montanha, competição para a qual José Correia também irá pontuar: “Inscrevi-me no evento FIA, pois é sempre muito bom receber e competir com as melhores equipas internacionais, mesmo tendo em conta que a minha barqueta, com motor 2.0, é inferior a alguns dos protótipos, que contam com motores 3.0”, referiu, acrescentando: “Quero vencer o evento nacional, mas vou lutar pela melhor posição que me for possível na geral.”

O piloto, figura proa da JC Group Racing Team, equipa assistida pela Vettra Motorsport, relembrou também a exigência do traçado de Boticas: “É uma das maiores rampas do campeonato, com 5.03 quilómetros de extensão. Um percurso bastante exigente e que dá muito prazer de realizar em ritmo de competição. A época passada a prova não se realizou, devido ao ano atípico que todos vivemos, por isso é um traçado que vai exigir maior adaptação na fase inicial, mas acredito que isso não será um problema.”

A Rampa Internacional de Boticas conta com duas Subidas de Treinos e uma Oficial no sábado, dia 8, reservando para domingo, dia 9, uma nova Subida de Treinos e as duas derradeiras Subidas Oficiais do fim e semana.