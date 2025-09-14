Rampa de Boticas: José Correia lidera 1º dia com recorde de participantes

A sétima prova da época do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group arrancou este sábado em Boticas, sob um cenário de sol, temperatura amena e uma vasta afluência de público, que conferiu um colorido especial ao evento. A rampa, organizada pelo Demoporto, registou um impressionante número de 93 participantes, estabelecendo um novo recorde absoluto para a competição.

A excelente organização e o bom ritmo do programa permitiram que as três subidas de treinos e a primeira Subida Oficial decorressem sem atrasos significativos. Os incidentes pontuais foram prontamente resolvidos pela direção de prova e pelas equipas de segurança, garantindo a fluidez da jornada inaugural.

Domínio absoluto de José Correia

José Correia (Osella PA.30) demonstrou um domínio completo ao longo da jornada de sábado. O piloto da JC Group Racing Team venceu todas as subidas e, na única oficial, “devorou” o traçado de cerca de 5.200 metros em 2:20.990. Pelo desempenho inicial, Correia perfila-se como o grande favorito à vitória final.

Nuno Caetano (Osella PA21S Evo) esteve muito forte durante todo o dia, assegurando o segundo lugar da geral, a 3,1 segundos do líder. O imponente Audi RS5 DTM do espanhol José Lopez-Fombona também mostrou o seu valor, garantindo o terceiro lugar, a 5,6 segundos do comandante.

Nos Protótipos B, Tomás Pinto (BRC CM 05 Evo) brilhou, terminando em quarto lugar absoluto e liderando a divisão com autoridade. Logo atrás, em quinto, ficou Afonso Santos (BRC B49), que é também o segundo na divisão, a apenas 2,1 segundos.

Nos Super Challenge, Luís Nunes (Skoda Fabia R5) voltou a impor a sua lei, liderando destacado à frente de José Lameiro (Skoda Fabia MK3) e Daniel Pacheco (Renault Clio Super Car). Nunes ocupa ainda o sexto lugar absoluto da prova.

Uma das surpresas da jornada foi a impossibilidade do tetracampeão e atual líder do campeonato, Hélder Silva, de alinhar com a sua habitual Nova Proto NP 01 devido a um problema técnico. O piloto da Power House recorreu a um menos competitivo SilverCar S3, mas ainda assim conseguiu fechar o dia em sétimo lugar da geral e terceiro nos Protótipos B, amealhando pontos preciosos na corrida ao título.

Destaques nas várias categorias

Nos GT, José Rodrigues (Porsche 997.2 GT3 Cup) lidera, seguido por Vítor Pascoal (Porsche 991.2 GT3 Cup) e Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4), após a desclassificação do espanhol Jorge Perez Alonso.

Na categoria de Turismos, o duelo pelo título esteve ao rubro. Pedro Alves (Seat Leon TCR) foi mais forte no primeiro dia, mas por apenas seis décimos de segundo sobre Gonçalo Inácio (Kia Ceed TCR). Parcídio Summavielle (Skoda Fabia R5) ocupa o terceiro lugar e lidera os Turismo 1. Carlos Silva (Renault Clio RS) está na frente da luta pelo domínio da Divisão Turismo 1.

Entre os Clássicos, Rui Costa (Ford Escort RS1600) foi “rei e senhor”, com Flávio Sainhas (Ford Escort MK1) em segundo e José Pedro Gomes (Ford Escort Mk2 RS1800) em terceiro. Pedro Silva (VW Golf S16) enfrentou problemas mecânicos.

Nos Legends, António Barros (BMW E36 M3) lidera destacado. Filipe Macedo (Citroen Saxo Cup) ainda deu luta, mas não concluiu a subida de prova devido a um problema no carro. Assim, Telmo Costa (Citroen Saxo) é o segundo e Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé) o terceiro.

No CPM 1300, Tiago Santos (Citroen AX Sport) esteve imperial, à frente de um inspirado Aníbal Rolo (Datsun 1200) e de João Diogo Santos (Fiat Punto 85 Sport).

No FPAK Junior Team, houve surpresa: André Brás Jr. bateu por escassos décimos o até aqui dominador Nuno Guimarães Jr., enquanto Carolina Martins garantiu o terceiro posto.

Expetativa para o dia decisivo

O programa da Rampa de Boticas prossegue este domingo, com mais uma subida de treinos e duas subidas oficiais, sendo a última agendada para as 14h00. Este será o momento decisivo para a atribuição dos vencedores e onde poderão ficar fechados alguns títulos nacionais. A Rampa de Boticas, com o seu percurso desafiante e a atmosfera vibrante proporcionada pelo público, é um dos pontos altos do calendário do Campeonato de Portugal de Montanha, contribuindo significativamente para a promoção do automobilismo em Portugal.