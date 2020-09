RAMPA DE BOTICAS COM NOVA DATA

21 e 22 de novembro é a nova datas prevista para a realização da Rampa de boticas, prova de montanha organizada pelo Demoporto, evento que iria marcar o novo arranque do Campeonato de Portugal de Montanha. Um surto Covid-19 nas corporações de Bombeiros da região, certamente motivado por contactos com o vírus, durante o combate aos recentes fogos de Cabeceiras de Basto, motivou o adiamento da prova pontuável para o Europeu e Nacional de Montanha. “Neste momento não temos ainda dados exactos sobre o desenrolar deste surto, pelo que optamos por adiar a prova. A segurança de todos está acima de qualquer outra coisa e por isso não podíamos correr o risco de manter a prova e não termos meios de socorro no terreno, ou de poder agravar este mesmo surto.” Referiu Carlos Cruz, o Presidente do Demoporto: “Esperamos que nessa altura a situação esteja controlada e aí sim, seja possível realizar a Rampa de Boticas, com todas as condições de segurança, necessárias. O combate à Covid-19 e a presença de todos os meios de socorro são atualmente preocupações da sociedade, do nosso desporto e, claro, do Demoporto”, rematou Carlos Cruz.