Rampa de Boticas/Clássicos: sexta vitória da época para Flávio Sainhas | AutoSport

O já campeão nacional, Flávio Sainhas, não teve problemas para triunfar, sobretudo depois do abandono precoce de José Pedro Gomes, no fecho do primeiro dia. Sainhas conquistou em Boticas o sexto triunfo da temporada.

O “Diabo da Covilhã” não deu veleidades nas três subidas de prova, onde foi sempre o mais rápido. A sua rapidez aos comandos do Ford Escort MKI é já proverbial e, uma vez mais, impôs a sua lei de forma clara, sobretudo no segundo dia de competição, então já sem a oposição do Ford Escort RS1800 de José Pedro Gomes.

Cumprindo a já tradicional aparição pontual do seu icónico Datsun 240Z, Parcídio Summavielle conquistou com tranquilidade o 2º lugar, juntando assim mais um pódio ao vasto pecúlio de resultados de topo que vem amealhando desde o início da época.

A Rampa de Boticas 2023 ficará para sempre na memória de Fernando Francisco. O piloto do Ford Escort MKI do Caramulo Racing Team conquistou o seu primeiro o pódio de sempre, fazendo da regularidade a arma certa para reclamar o 3º lugar final nas contas dos Clássicos.

FOTO Manuel Rocha