Rampa de Boticas/Clássicos: Flávio Saínhas vence após duelo intenso

Na decisiva jornada de domingo, decorrida toda ela com a pista seca, a luta continuou intensa. Na 2ª Subida de Prova, o “Diabo da Covilhã” voltou a ser o mais rápido, melhorando mais de 5 segundos a sua marca, mas viu formar-se atrás de si, a pouco mais de um segundo,um quarteto de respeito, formado por Pereira, Sanz, Pedro Silva (VW Golf S16) e José Pedro Gomes (Ford Escort RS 1800), com estes a caberem numa margem inferior a um segundo

No sábado e perante uma “roleta” meteorológica, onde a chuva fez a sua aparição esporádica, Flávio Sainhas colocou o seu Ford Escort na frente da lista de tempos da 1ª Subida, mas apenas com pouco mais de dois décimos de segundo sobre Ricardo Pereira (Ford Escort). A pouco mais de 3 segundos de distância, o terceiro registo foi obtido pelo estreante espanhol Francisco Javier Sanz, aos comandos de um potente Ford Escort RS 1800 da Escudaria Sif Motor, com este a ultrapassar um problema na caixa de velocidades ocorrido nos treinos.

Foi muito interessante de seguir em Boticas os duelos pela supremacia entre os Clássicos. A lista de participantes estava reforçada com alguns regressos e uma estreia, augurando uma luta aberta e foi o que aconteceu durante grande parte do programa competitivo.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros