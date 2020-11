Rampa de Boticas cancelada

A prova de encerramento do Campeonato de Portugal de Montanha, prevista para 21 e 22 de novembro, foi cancelada devido ao COVID-19.

A atual situação de combate ao COVID-19 obrigou o Demporto, clube organizador da quarta e última prova do CPM2020, em concomitância com a Câmara Municipal de Boticas, a cancelar a realização da prova. A segurança de todos, pilotos, assistências e organizadores, falou mais alto, neste tempo de combate à pandemia.