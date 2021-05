Rampa da Serra da Estrela recebe ‘luz verde’ para ter público | AutoSport

A Rampa da Serra da Estrela, terceira jornada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group (29/30 maio), organizada pelo CAMI Motorsport com o grande apoio da Câmara Municipal da Covilhã, será a primeira prova da época com público, na sequência da autorização oficial, obtida esta última quinta-feira, da autoridade de saúde local da Covilhã.

“Atendendo ao momento atual que ainda vivemos, e às limitações que vão surgindo noutros eventos, dir-se-á que é um feito histórico conseguir ter público na Rampa da Serra da Estrela. Tivemos oportunidade de falar com os responsáveis de saúde locais e explicar todos os detalhes do nosso plano de contingência e, portanto, dizer-lhes que era possível garantir a segurança, em termos de saúde pública, de todos os intervenientes no evento. E o resultado final dessa reunião apenas traduz a qualidade do trabalho desenvolvido pelo CAMI Motorsport, contando, neste caso, com os apoios indispensáveis da Câmara da Covilhã, representada pelo seu vereador José Miguel Oliveira, da GNR, da PSP, da Proteção Civil, dos Bombeiros e ainda da FPAK”, enfatizou Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport, que em jeito de desabafo acrescentou: “Ficamos tristesquando as coisas correm mal, mas quando sucede o contrário poucos reconhecem o nosso esforço para superar as dificuldades que nos são colocadas em inúmeras situações…”

A presença de espetadores na Rampa da Serra da Estrela, dentro de duas semanas, impõe o cumprimento de um conjunto alargado de regras, como o uso obrigatório de máscaras, o cumprimento do distanciamento social ou ainda a interdição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas no traçado da rampa. Ao contrário do sucedido em edições anteriores, desta vezo público não terá acesso ao Parque de Assistência.

Por último, equipas e pilotos estão dispensados da apresentação de teste negativo à Covid-19.