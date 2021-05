Rampa da Serra da Estrela-Covilhã: Recorde absoluto de inscritos | AutoSport

A terceira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, a Rampa da Serra da Estrela-Covilhã (29/30 de maio), organizada pelo CAMI Motorsport em conjunto com a Câmara Municipal da Covilhã, regista um número recorde absoluto de inscritos. Encabeçada pelo campeão nacional de montanha em título, José Correia (Osella PA2000), inclui mais de meia centena de pilotos (51).

“É uma lista excecional, se atendermos a que, no âmbito do campeonato, esta rampa, dada a sua localização geográfica e atendendo a que a maioria dos pilotos são oriundos da região norte, não registava habitualmente um grande número de inscritos. As pessoas gostam da Rampa da Serra da Estrela-Covilhã e há, também, uma evolução do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, para a qual o CAMI Motorsport tem dado um contributo importante, o que ajuda a explicar este salto qualitativo. E ficamos muito satisfeitos, porque acaba por ser a cereja no topo do bolo, face ao apoio e ao empenho da Câmara Municipal da Covilhã para o êxito da rampa”, sublinha Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport.

A Rampa da Serra da Estrela-Covilhã recebeu “luz verde” da Direção Geral de Saúde para ter público, mas haverá um conjunto de regras apertadas a cumprir, de modo a assegurar, devido à pandemia covid-19, a segurança sanitária de todos quantos vão estar na prova. E tanto a organização como as autoridades, designadamente a GNR, serão exigentes na defesa da saúde pública e das seguintes normas:

Uso de máscara obrigatório em todos os locais e momentos da prova

Manter sempre a distância social (2 metros) e evitar a aglomeração de pessoas

Utilizar apenas os caminhos ou acessos autorizados e referenciados com sinalética

Proibição de entrada no Parque de Assistência da prova

Está interdita a venda ambulante em todos os espaços e imediações da rampa

HORÁRIO

Sábado (29 maio)

12h00 – Fecho da estrada

13h30 – Treino livre (warm up)

15h00 – Treino Oficial 1

16h00 – Treino Oficial 2

17h00 – 1ª Subida Oficial de Prova

Domingo (30 maio)