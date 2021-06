Rampa da Penha não se vai realizar | AutoSport

A Rampa da Penha, prova do Campeonato de Portugal de Montanha, prevista para este fim de semana, não se irá realizar, sendo que o Promotor vai tentar reagendar a prova.

Numa decisão de última hora, foi “proibida a realização da Rampa da Penha Paisagem Protegida, em Guimarães, prova do Campeonato de Portugal de Montanha em automobilismo, no mesmo fim de semana em que se realizam dezenas de outros eventos desportivos federados, de diferentes modalidades, incluindo algumas sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting”, lê-se no comunicado da APPAM.

Segundo o mesmo comunicado, o cancelamento dá-se pelo facto de não haver Polícia de Segurança Pública disponível, bem como autorização da Delegada de Saúde do Alto Ave e Guimarães.

A APPAM emanou um duro comunicado, que pode ler AQUI