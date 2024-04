Rampa da Penha: Armando Freitas soma mais uma vitória e segue mais líder nos 1300

O piloto de Fafe continua “intratável” exercendo com o seu Toyota Starlet um domínio absoluto, prova após prova, no Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group. Construiu na Penha o segundo triunfo da temporada e está já lançado para aquele que poderá ser o seu terceiro título nacional consecutivo.

O desempenho da Armando Freitas na Penha seguiu a papel químico exibições anteriores. Permitindo, de quando em vez, que os opositores se aproximem, nas subidas de treinos, intensifica de tal forma o seu ritmo nas subidas de prova que, logo após a segunda das três a disputar, rematou já as contas do triunfo. Na Penha, ainda se deu ao luxo de, já com a vitória no bolso, rodar ainda mais rápido na derradeira subida, estabelecendo o seu melhor tempo do fim-de-semana.

Freitas concluiu a prova com 13,2 segundos de vantagem sobre Hugo Magalhães (Fiat Punto) que se impôs ao estreante João Sousa (Toyota Starlet) após um intenso duelo. Uma palavra especial para o jovem fafense que, aos 19 anos de idade, transformou a sua estreia absoluto no desporto motorizado numa exibição de grande nível, coroada com o 3º lugar almejando assim subir logo ao pódio na sua primeira corrida.

Na luta dos 1000cc, a famalicense Catarina Silva (Citroen C1) levou a melhor. A piloto da Famaconcret foi ainda capaz de ser 6º da geral.

Senhor de uma condução muito segura, Davide Marques não teve dificuldades em impor o seu Datsun 1200 na contenda da Divisão Clássicos 1300, sendo ainda 8º absoluto nas contas do CPM1300 JC Group. Terminou com farta vantagem sobre o sempre regular Domingos Fernandes, que fez na Penha a sua primeira aparição da época ao volante do seu habitual Autobianchi A112 Abarth.