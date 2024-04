Rampa da Penha: António Barros selou regresso à Montanha com triunfo nos Legends

Após 8 anos de ausência, O piloto nortenho veio até à Rampa da Penha para matar saudades da modalidade e fê-lo com autoridade, formando um binómio com o seu BMW 320 IS (E36) que se revelou inalcançável para os habituais contendores principais do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group que, longe de Barros, lutaram arduamente pelas restantes posições do pódio.

O domínio de Barros fica bem vincado pelos números: o seu pior tempo numa subida de prova foi melhor do que o melhor tempo de todos os seus adversários, sendo impressionante ver o ritmo que ostentou ao longo dos dois dias de competição, construindo uma vitória sem oposição e dedicando-se a premiar o muito público presente com uma condução exuberante, bem reveladora do seu talento como piloto e do domínio que tem do seu carro alemão.

Já a reserva dos dois restantes lugares do pódio foi palco de uma batalha intensa entre quatro pilotos : Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé), Simplício Taveira (Peugeot 106 S16), Gonçalo Janeira (Citroen AX GTi) e Celso Fonseca (Citroen Saxo).

Se na subida inaugural de prova, disputada ao final da tarde de sábado, Fonseca impôs o Saxo da Megamotors, com Janeira a levar o AX da J. Janeira Sport ao segundo tempo, na frente do BMW de Gonçalves e do Peugeot de Taveira, com os quatro a quedarem-se num intervalo de apenas 2,3 segundos, o cenário mudou radicalmente na tarde de domingo, palco das duas outra subidas de prova do programa.

Miguel Gonçalves “tirou bilhete” dos demais, baixou muito os seus tempos e consolidou com segurança o 2º lugar, concluindo o piloto da Auto Ricardo a prova com 3,6 segundos (no somatório das duas melhores subidas) sobre um endiabrado Simplício Taveira que, na última subida de prova, literalmente “sacou um coelho da cartola”, realizando um excelente tempo e levando o 106 S16 da MNE Sport ao 3º posto final, na frente de Gonçalo Janeira e de Celso Fonseca, respetivamente, quarto e quinto colocados.

Uma palavra para Bárbara Barros, filha de António, que voltou a uma prova de Montanha. Foi sempre melhorando os seus tempos e concluiu a prova no 7º lugar.