Rampa da Falperra recebe FIA European Hill Climb Championship | AutoSport

Na reunião de 15 de dezembro, o Conselho Mundial do Desporto Automóvel (WMSC) da FIA validou os calendários de montanha que se realizam sob alçada da federação internacional e votou a favor das propostas das alterações regulamentares desportivas e técnicas apresentadas.

Como anunciado há dois anos, no interesse do desenvolvimento da competição e a fim de encorajar uma participação mais sustentada dos pilotos que permanecem esmagadoramente amadores ao longo da época, o calendário foi reduzido de 12 para 10 eventos. A classificação dos chamados carros fechados da Categoria 1 continuará a basear-se no “Performance Factor” (Pf), enquanto que as primeiras simulações da aplicação do Pf sobre os carros de competição da Categoria 2 estão planeadas com vista à sua plena aplicação em 2023.

A lista de modificações aos regulamentos desportivos do Campeonato e da Taça inclui a obrigação dos organizadores fornecerem duas contagens intermédias ao longo do seu percurso. A atribuição de pontos completos no Campeonato continua sujeita à participação mínima de três pilotos por Grupo, sem os quais apenas 50% dos pontos são atribuídos. No entanto, a regra foi modificada e o critério de participação será agora baseado no facto dos pilotos começarem efetivamente pelo menos um treino, em vez de pelo menos uma corrida.

Calendário do FIA European Hill Climb Championship (EHC) 2022:

08-10 abril – St Jean du Gard – Col St Pierre (França)

22-24 abril – Rechberg (Áustria)

06-08 maio – Rampa Internacional da Falperra* (Portugal)

13-15 maio – Subida Internacional al Fito (Espanha)

27-29 maio – Ecce Homo Sternberk* (República Checa)

01-03 julho – Trento Bondone (Itália)

29-31 julho – Limanowa (Polónia)

19-21 agosto – St. Ursanne – Les Rangiers (Suíça)

02-04 setembro – GHD Petrol Ilirska Bistrica (Eslovénia)

16-18 setembro – Buzetski dani (Croácia)

*Sujeito à obtenção de garantias dos organizadores através do seu ASN (autoridade desportiva nacional) relativamente às melhorias organizacionais e/ou de segurança.