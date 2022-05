Rampa da Falperra: Princesa da montanha assumiu o seu trono | AutoSport

Terá sido esta a melhor prestação de Gabriela Correia no CPM? Talvez, mas sem dúvida que foi uma das melhores. Depois de um começo algo morno, Gabriela Correia mostrou-se no palco da sua estreia. Já não é a menina nervosa da primeira subida com o Cupra TCR e no mesmo palco onde se estreou, mostrou toda a sua valia. Agora, com o AMG GT 4, Gabriela vai estando cada vez mais à vontade com a sua máquina e os resultados demonstram-no bem. Primeira vitória nos GT, perante o seu público, depois de um domingo irrepreensível, deixando para trás concorrência de peso:

“É um dos dias mais felizes da minha carreira”, afirmou a promissora piloto da JC Group Racing Team. “Nunca pensei ganhar provas nos GT tão cedo, mas felizmente consegui vencer logo na Falperra, a prova onde me estreei nos automóveis e perante este público fantástico. É como um sonho.”