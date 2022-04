Rampa da Falperra: plantel de luxo com as ‘estrelas’ do Europeu | AutoSport

A 41ª edição da Altice Rampa Internacional da Falperra (6/7/8 maio), segunda prova do Campeonato da Europa de Montanha e quarta do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, promete reunir um plantel de luxo no traçado de 5.200 metros do evento organizado pelo Clube Automóvel do Minho (CAM) e juntar cerca de 150 mil espectadores na grande festa do desporto automóvel bracarense.

“Esperamos, como sempre, e aproveitando o balanço do Masters realizado o ano passado, tentar fazer uma edição da Rampa da Falperra ainda melhor, evoluindo as condições de hospitalidade e de conforto oferecidas tanto ao público como aos pilotos. Faço votos para que o evento continue a ser uma grande festa, tenha um elevado nível competitivo e corra tudo bem, sem incidentes, com o público a colaborar no cumprimento das normas de segurança”, palavras de Rogério Peixoto, presidente do CAM.

Na sequência do êxito alcançado em 2021, quando a Falperra recebeu o Masters de Montanha da FIA, os responsáveis do clube bracarense apostam na melhoria de uma série de detalhes. Haverá 11 zonas de peão com WC no perímetro, algumas das quais com acesso pago (3€/dia ou 5€ passe geral 2 dias) e ainda duas de bancada. Na Curva do Barroco ficará localizada a Bancada 1, com a lotação de 400 lugares (2 dias-25€ e diário-15€), sendo a Bancada 2 na Curva do Papa, podendo receber 470 pessoas (2 dias-30€ e diário-20€). Uma parte da receita dos bilhetes, que podem ser adquiridos na ticketline ou no Posto de Turismo de Braga, revertem a favor da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima).

As Verificações Técnicas, à semelhança do sucedido no Masters, vão decorrer no Sameiro, tal como a Cerimónia de Entrega de Prémios, que será na Cripta.

Vão ser distribuídos mais ecrãs gigantes ao longo do traçado da rampa para que os espectadores presentes possam seguir o live streaming de cada uma das subidas, tanto de treinos como de prova, sendo utilizadas 7 câmaras e 1 drone pela empresa produtora.

Quanto aos participantes, prevê-se um número total entre os 120 e os 150 pilotos, estando prevista a presença, além dos portugueses do Campeonato de Portugal de Monta JC Group, das principais “estrelas” do Campeonato da Europa, entre as quais o italiano Christian Merli, que é o campeão absoluto em título e foi o vencedor, com o seu Osella FA30 Zytek, da primeira prova desta época, no Col Saint-Pierre (França). Merli bateu o francês Billy Ritchen (Nova NP 01) por mais de 7 segundos.

HORÁRIO

Sábado (7 maio)

09h00 – Treino Oficial 1

13h00 – Treino Oficial 2

16h15 – Treino Oficial 3

Domingo (8 maio)

08h00 – Subida da Prova 1

10h35 – Subida de Prova 2

14h15 – Subida de Prova 3

PILOTOS DO EUROPEU JÁ INSCRITOS

As inscrições para a 41ª edição da Altice Rampa Internacional da Falperra só terminam no dia 27 deste mês, mas até ao momento o CAM já recebeu o formulário de 16 pilotos que disputam o Europeu:

• Renzo Maria Napione (Reynard 01L)

• Ferdinand Madrian (Norma M20FC)

• Sébastien Petit (Nova NP 01)

• Joseba Iraola Lanzagorta (Nova NP 01)

• Javier Villa Garcia (BRC BR53)

• David Dedek (Norma MC 20 FC)

• Gonzalo Cabañas Fernandez (Nova NP 03)

• Tomislav Muhvic (Mitsubishi Lancer Evo IX)

• Jose Alonso Liste (Ginetta G50 GT4)

• Vasilije Jaksic (Mitsubishi Lancer Evo IX RS)

• Jiri Osmera (VW Scirocco)

• Peter Ambruz (Mitsubishi Lancer Evo IX)

• Janusz Grzyb (Honda Civic VII Type R EP3)

• Piotr Ilnicki (Honda Civic Performance)

• Maciej Serafin (Renault Clio Sport 2.0 16V)

• Anna Ambruz (Opel Astra SP)