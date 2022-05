Rampa da Falperra, Pedro Salvador: “Conseguimos um nível de performance assinalável” | AutoSport

Já começam a falar adjetivos para Pedro Salvador. Um dos maiores talentos nacionais que a cada regresso à pista comprova a sua enorme valia. Não é demérito dos outros excelentes pilotos nacionais, mas há casos especiais e Salvador é um deles. Chegar, ver e vencer é o resumo do fim de semana. Não podemos (nem devemos esconder o facto) que Salvador, sem ritmo competitivo, deixou a concorrência a 18 segundos. Falar do talento de Salvador é falar de um dom… o dom de extrair o máximo de cada máquina em que se senta, indo sempre ao limite, que raramente ultrapassa. Felizmente nunca faltou talento no nosso país. Sempre tivemos e temos grandes pilotos em pista. Não são muitos os que conseguiram a unanimidade. Salvador, com tudo o que já fez e vai fazendo, se ainda não o conseguiu, está muito perto disso. Mais uma prestação memorável de Salvador na Falperra, mais uma para o seu CV. No final a satisfação era óbvia e ficou a possibilidade de voltar a competir no CPM este ano:

“Foi com imenso prazer que voltei à Falperra e ao Silver Car CS. Encontrei a barchetta num estado evoluído de set up, de acordo com o trabalho que tínhamos feito no Masters. É um carro fabuloso na relação preço/ competitividade. Uma prova fantástica, em conseguimos um nível de performance assinalável, com uma moldura humana incrível. Obrigado a todos pelo apoio e muitos parabéns ao CAM por mais uma edição memorável. De momento esta foi uma participação esporádica. Confesso que gostava de fazer a Rampa de Boticas com este carro, pois para além de ser uma prova que se disputa muito próximo de casa, tem também um traçado muito interessante.”