Rampa da Falperra: Pedro Salvador confirma presença | AutoSport

É uma excelente notícia para os amantes da velocidade. Pedro Salvador confirmou a sua presença na Rampa da Falperra, a contar para o Campeonato de Portugal de Montanha e para o Europeu FIA de Montanha. Um dos melhores pilotos nacionais e um dos mais titulados na Montanha regressa assim à Falperra.

Salvador não faltou à chamada e vai voltar a competir na Falperra. Em outubro passado esteve em evidência no FIA Hillclimb Masters, tendo sido o melhor português na competição, aos comandos do SilverCar CS. O piloto e chefe da Speedy Motorsport vai repetir a fórmula de sucesso, voltando aos comandos da máquina com 450 Cv (para 480Kg) equipada com um motor 1.1 Turbo.

A Montanha é o “habitat natural” de Salvador que já correu nas mais variadas competições, mostrando a sua versatilidade. Mas é talvez nos ares da Montanha onde se sente melhor, onde pode usar toda a sua qualidade e onde pode reviver o que é a velocidade e adrenalina pura. É por isso que não esconde a sua felicidade ao regressar onde já tantas vezes brilhou:

” Estou muito feliz com o regresso à Falperra, após a participação no Hill Climb Masters. O SilverCar CS foi uma boa surpresa e a vontade de o voltar a guiar ficou bem presente após a prova do ano passado. É um carro desafiante, extremamente rápido e exigente, pelo que espero poder evoluir relativamente ao andamento do ano passado. O desafio é grande, mas a vontade é ainda maior. O objetivo passa por conseguir a melhor classificação possível à geral, e consequentemente ser o melhor português. A moldura humana sempre presente na Falperra vai com certeza oferecer-nos mais uma edição memorável

Um agradecimento especial aos meus parceiros, Meltino, Barboflex, Headsmotorsport, Xpel, CeramicPro, Cartailor, Lusoconta e Publicita.”