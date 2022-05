Rampa da Falperra: Merli e Trnka na frente dos treinos, Pedro Salvador em destaque nos portugueses | AutoSport

Estão concluídas as duas primeiras subidas de treino da Rampa da Falperra, segunda prova do Europeu FIA de Montanha e quarta prova do Campeonato de Portugal de Montanha. As duas primeiras subidas permitiram aos pilotos conhecerem o estado do traçado e adquirirem as referências para as subidas oficias.

No primeiro treino, Christian Merli (Osella FA 30) foi o mais rápido com o tempo de 1:50.228, seguido de Petr Trnka, em Norma M20 FC (+ 5.527) e Joseba Iraola Lanzagor (Nova NP 01) a completar o top 3 à geral e o top 3 no Europeu de Montanha. Nas contas do CPM, foi Pedro Salvador o mais rápido (SILVER CAR CS) com o tempo de 1:59.807, deixando a concorrência a alguma distância. Hélder Silva (Osella PA 2000) foi o segundo melhor português a 9.661 e a fechar o top 3 do CPM à geral, Cesar Rodriguez (OSELLA PA 21 JRB).

Na segunda subida de treino, foi Trnka a fazer o melhor tempo com o registo de 1:54.333, seguido de Iraola Lanzagor (+ 0.801) e a fechar o top 3 Alexander Hin (Osella FA 30) a 0.938 da referência, com Merli a fazer apenas o 12º tempo. No CPM, Pedro Salvador foi novamente o mais rápido, com o tempo de 1:56.844, melhorando muito desde a sua primeira passagem, seguido de Silva, (+9.398) e a fechar o top 3 à geral Miguel Matos em Griiip G1-17 (+11.344).

Hoje teremos mais uma subida, que será a primeira subida oficial do CPM e a terceira subida de treinos do Europeu de Montanha.

