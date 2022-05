Rampa da Falperra: Merli continua a dominar, Salvador em grande na segunda subida oficial | AutoSport

A Rampa da Falperra continua a ver o desfile de máquinas e pilotos e hoje já tivemos duas subidas, mas a tendência de ontem mantém-se. Christian Merli no Europeu FIA de Montanha e Pedro Salvador no CPM continuam a ser os mais rápidos nas contas à geral.

A primeira subida da manhã foi de treinos para os pilotos que alinham no CPM mas já foi subida oficial para os pilotos do Europeu. Na competição cabeça de cartaz deste fim de semana, Merli (Osella FA 30) foi o mais rápido com o registo de 1:48.842, levando a melhor sobre Petr Trnka (Norma M20 FC) que fez mais 1.6 seg, e Alexander Hin (Osella FA 30) que demorou mais 3.3 seg a percorrer os 5.2km da subida bracarense. Na Categoria 1, Igor Stefanovski (Hyundai I30 TCR) foi o mais rápido. Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) fez um grande tempo e foi a terceira na Categoria 1. Vitor Pascoal (Porsche 991 GT3 Cup) e Parcídio Summavielle (Renault Clio) também estão inscritos no Europeu e rubricaram prestações positivas.

No que diz respeito ao CPM a primeira subida teve José Correia (Norma M20 FC) como principal interveniente. Correia não podia facilitar pois, estando inscrito no Europeu tinha de se aplicar a fundo e por isso foi o mais rápido dos portugueses hoje em pista. Com o tempo de 2:05.010, levou o seu Norma M20 FC ao nono tempo do Europeu e primeiro no CPM (subida que contava apenas como treino). Hélder Silva ( Osella PA 2000) foi o segundo mais rápido (+1.051) e José Vieira (NOVA 03 GSXR 1000) fez o melhor tempo à geral nesta subida. Pedro Salvador, que tinha sido o destaque de ontem, foi apenas 26º.

Na segunda subida do dia, esta oficial para o Europeu e o CPM os suspeitos do costume mostraram-se. No europeu, Merli voltou a ser o mais rápido, melhorando a marca que tinha feito na primeira subida, com o tempo de 1:47.429, ficando à frente de Trnka (+2.938) e Joseba Iraola Lanzagorta (Nova NP 01). Hin foi quarto e José Correia repetiu o nono tempo. Na Cat. 1, Karl Schagerl foi o mais rápido, Gabriela Correia voltou a destacar-se nesta subida com um bom registo.

Nas contas do CPM, a segunda subida oficial sorriu a Pedro Salvador, que voltou a estar imparável. O piloto do SILVER CAR CS fez o tempo de 1:54.838, deixando Hélder Silva a pouco mais de 9 segundos de distância. Correia fez o terceiro tempo do CPM, a poucos décimos de Silva. Estas são as contas à geral, com mais uma subida oficial para o Europeu e para o CPM.

Resultados AQUI

Link para a transmissão AQUI