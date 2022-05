Rampa da Falperra, Luís Silva: “Vitória muito saborosa” | AutoSport

Vencedor nos Legends, Luís Silva não escondeu a satisfação pela vitória, não só porque o aproxima do desejado título, mas também porque foi um triunfo suado, com a concorrência a dar boa réplica. Com um carro a funcionar na perfeição, Silva carimbou mais um triunfo importante:

“Foi uma vitória muito saborosa. Primeiro, porque mantivemos a nossa invencibilidade e demos mais um passo importante rumo ao título nacional. Depois, este triunfo foi ainda mais satisfatório porque a nossa concorrência aqui esteve muito forte e isso só valoriza a nossa vitória. O BMW M3 esteve fantástico e pude ir aumentando sempre o meu ritmo. Fiquei muito satisfeito com os tempos que fiz e esta foi a melhor maneira de terminar a primeira parte da época.”