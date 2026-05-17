Rampa da Falperra: Lanzagorta ‘quebra’ domínio de Merli e Afonso Santos conquista Taça de Portugal

A 45.ª Rampa da Falperra terminou com dois desfechos fortes e inesperados: no Campeonato da Europa de Montanha, Joseba Iraola Lanzagorta pôs fim à série de seis triunfos consecutivos de Christian Merli, enquanto na Taça de Portugal de Montanha Afonso Santos arrecadou o troféu absoluto após a desclassificação de José Correia. Em Braga, o domingo virou a hierarquia prevista e fechou uma edição de “Bodas de Rubi” marcada por reviravoltas na subida decisiva.

Lanzagorta impõe-se e Merli cai para terceiro

O espanhol Joseba Iraola Lanzagorta, em Nova Proto NP01, venceu a prova bracarense e surpreendeu num fim de semana em que Christian Merli surgia como principal favorito. O italiano, também em Nova Proto NP01, parecia lançado para reforçar o estatuto histórico na Falperra, mas acabou relegado para o terceiro lugar, depois de ser igualmente superado pelo checo Petr Trnka na derradeira subida oficial.

A história da prova começou, ainda assim, com Merli na frente, ao conquistar apenas 0,366 segundos de vantagem sobre Lanzagorta na primeira subida de prova. A diferença curta deixava sinais de equilíbrio, mas poucos antecipariam o volte-face que se seguiria.

Na segunda escalada, Merli não conseguiu responder nem ao ritmo do espanhol nem ao do checo. Trnka, que na primeira subida tinha ficado a 1,209 segundos do italiano, fez depois um tempo que o colocou na frente dessa subida, deixando Lanzagorta a 0,577 segundos e Merli a 1,269. Kevin Petit terminou fora da luta pelo pódio, embora tenha subido a quarto na subida decisiva, ultrapassando Alexander Hin.

Afonso Santos herda triunfo na Taça de Portugal

Na Taça de Portugal de Montanha, cuja classificação resultava do melhor tempo entre duas subidas de prova, Afonso Santos chegou ao domingo em vantagem. O piloto da Osella PA2000 Evo2 tinha sido o mais rápido no sábado, com 3,578 segundos de avanço sobre José Correia.

No entanto, problemas técnicos impediram Santos de defender em pista esse registo no segundo dia. Correia, em Osella PA30, conseguiu melhorar o tempo anterior e até superar a marca do rival, mas acabou desclassificado por não respeitar bandeiras vermelhas mostradas pelos comissários de pista na segunda subida. A decisão entregou o troféu absoluto a Afonso Santos.

Categorias definidas na subida final

Além do triunfo absoluto, Afonso Santos venceu também entre os Protótipos. Patrick Cunha, em Porsche 991 GT3 Cup, ganhou a categoria GT e ainda ultrapassou José Rodrigues na luta pelo segundo lugar do pódio absoluto da Taça.

Nas restantes categorias da Taça de Portugal, Daniel Pacheco venceu em Turismo, José Pires triunfou em Super Challenge, Filipe Macedo foi o melhor em Legends e Francisco Macedo impôs-se nos 1300. A edição 2026 da Falperra fechou assim com um duplo sinal de mudança: a queda do reinado de Merli e a afirmação de Afonso Santos entre os nomes em maior evidência da montanha nacional.

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CLASSIFICAÇÕES FINAIS

Campeonato da Europa de Montanha

1º, Joseba Iraola Lanzagorta (Nova Proto NP01), 3m43.495s

2º, Petr Trnka (Nova Proto NP01-2C), a 0.266s

3º, Christian Merli (Nova Proto NP01), a 0.326

4º, Kevin Petit (Nova Proto NP01), a 6.475

5º, Alexander Hin (Nova Proto NP01), a 6.738

6º, Fausto Bormolini (Wolf Mistral), a 20.596

7º, Reto Meisel (Mercedes-Benz SLK 340), a 21.600

8º, O’’Play (Nova Proto NP03), a 24.381

9º, Javier Villa Garcia (BRC BRC 110T), a 27.636

10º, Jose Alonso Liste (Tatuus F3 T 318), a 34.188