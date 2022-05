Rampa da Falperra, José Correia: “A minha paixão pelos carros e pela velocidade nasceu ali” | AutoSport

Disputada na sua cidade-natal, a Rampa da Falperra é a prova mais especial da temporada de José e Gabriela Correia, a dupla pai-filha mais conhecida do automobilismo nacional. O campeão nacional de Montanha de 2020 recorda como tudo começou na sua juventude… ainda como espectador.

“A minha paixão pelos carros e pela velocidade nasceu ali, a ver a Rampa da Falperra”, refere José Correia. “Depois de muitos anos a ver a rampa como adepto, em 2013 pude finalmente concretizar o sonho de disputar oficialmente a Falperra como piloto, com o Alfa Romeo 156. A partir daí fui sempre evoluindo tanto na Montanha como na Velocidade, mas o prazer de participar na Falperra é sempre o mesmo. É nesta prova que estão muitos dos amigos e familiares, além de podermos sempre competir com os melhores do Europeu, o que é uma motivação extra”, afirmou o atual líder do Campeonato de Portugal de Montanha, que vem de duas vitórias consecutivas com o Norma M20 FC, nas rampas da Penha e da Arrábida.

Por seu turno, Gabriela Correia também tem uma ligação de grande simbolismo à Rampa da Falperra, já que foi aqui que fez a sua estreia absoluta nos automóveis, em maio de 2018… precisamente no dia do seu 16.º aniversário! “É verdade, tive que esperar pelo domingo da prova para fazer 16 anos e poder correr!”, recorda a talentosa piloto bracarense, que ocupa o 2.º lugar da categoria GT do CPM. “Normalmente, a Falperra coincide com o meu aniversário, por isso é um fim de semana especial por vários motivos. A melhor prenda é mesmo fazer esta rampa fantástica, sempre com milhares e milhares de adeptos! Este ano o desafio de guiar o Mercedes GT4 na Falperra será ainda maior.”

Depois de ter sido palco do FIA Hill Climb Masters em 2021, a Rampa Internacional da Falperra regressa este ano ao calendário do Campeonato da Europa FIA de Montanha.