Rampa da Falperra, Joaquim Teixeira: “Cumpri os objetivos” | AutoSport

Nos Turismos, Joaquim Teixeira foi o mais forte. Com uma excelente prestação, o piloto do Cupra TCR garantiu um saboroso triunfo, fazendo o pleno. Na primeira subida deixou o aviso claro à concorrência , ganhando uma vantagem de quatro segundos. Uma entrada ao ataque, que lhe permitiu gerir as restantes subidas, feitas com alguns problemas técnicos. Uma excelente prestação, coroada com a vitória na Categoria Turismos e na Divisão T2. Teixeira admitiu que não foi fácil, mas mostrou-se satisfeito com mais esta conquista:

“Cumpri os objetivos com que vim para a Rampa da Falperra. Consegui vencer novamente a categoria Turismos, e a Divisão Turismos 2, além das vitórias no grupo e classe. Foi um pleno vitorioso. Não foi fácil devido à competitividade dos meus adversários e os problemas no Cupra nas duas subidas de domingo. Estou satisfeito, e agora vamos partir para a próxima prova com objetivo de nova vitória.”