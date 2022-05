Rampa da Falperra, Hélder Silva: “Rampa muito intensa e muito dura” | AutoSport

Nas contas do título no CPM, Hélder Silva fez a melhor operação. Voltou a colar-se a José Correia e a luta pelo título está ao rubro. O balanço final do campeão em título era positivo, mostrando-se feliz com a prestação e com o resultado final, reconhecendo o andamento de Salvador:

“Muito feliz com este resultado. Foi uma rampa muito intensa e muito dura. Optamos por um andamento forte, mas sempre dentro dos limites. O nosso foco foi sempre tentar vencer entre os que disputam o campeonato e cedo percebi que o Pedro Salvador estava com um andamento impressionante. Parabéns ao Pedro pela fantástica vitória. Este segundo lugar e a recolha da totalidade dos pontos acabou por tornar a Falperra numa prova perfeita para os nossos objetivos. Estamos novamente no comando do campeonato, em igualdade de pontos e com todas as condições para renovar o título absoluto no fecho da época.”