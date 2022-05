Rampa da Falperra, CPM: Pedro Salvador regressou, “voou” e venceu! | AutoSport

Foi total a supremacia que Salvador exerceu com a sua “barchetta” Silver Car CS, vencendo e convencendo em todas as subidas do fim-de-semana reservadas à competição reservada ao Campeonato de Portugal JC Group.

Uma palavra para a lista de participantes particular do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. 86 pilotos, distribuídos pelas diversas vertentes, marcam assim um recorde para a presente temporada que está a decorrer sob o signo da expansão para a modalidade.

E um nome sobressaiu por inteiro: Pedro Salvador. Não é à toa que é considerado um dos melhores pilotos de montanha de sempre e, de cada vez que regressa à luta no CPM JC Group, traz consigo um talento extraordinário que o transforma num crónico candidato às vitórias. Na Falperra, o piloto natural de Chaves rubricou o que gíria se intitula como “barba, cabelo e unhas”, ao levar a sua Silver Car CS à vitória na geral absoluta, sendo, de longe, o mais rápido nas seis subidas do programa e, logicamente, conquistando o tempo mais rápido, ao rodar na derradeira subida de prova em 1:53.895.

Numa prova em que o naipe de protótipos era alargado e de grande qualidade, a conquista da segunda posição absoluta seria alcançada por um rápido e eficaz Hélder Silva, na Osella PA2000 EVO2 PA.30. O Campeão nacional absoluto em título esteve sempre mais forte do que todos os restantes adversários e, como Salvador não está inscrito no campeonato, saiu de Braga com a pontuação máxima, o que o recoloca na coliderança, após as quatro provas já realizadas.

Carlos Vieira (Nova 03 GSXR 1000) voltou a competir na Montanha e de novo na Falperra. Desconhecendo a barchetta, foi aumentando paulatinamente de ritmo e logrou reclamar um lugar no pódio absoluto final.

Nas contas da Divisão Protótipos B, quarto triunfo da temporada para Nuno Guimarães (Silver Car S2), que voltou a suplantar um aguerrido Joaquim Rino (BRC BR49 EVO), segundo colocado.

Na Categoria GT assistimos a uma verdadeira “batalha de gigantes”. Se no dia inicial José Silvino Pires impôs o seu mais potente Porsche 911 GT3 R, a manhã de domingo apareceu com a confirmação da ausência do bracarense no segundo dia de competição, deixando a discussão do triunfo entregue a um duo: Gabriela Correia e Vítor Pascoal. Este chegava invicto à Falperra e foi mais rápido do que a “Princesa da Montanha” na subida de prova realizada no sábado. Mas a talentosa jovem de Braga esteve imparável no domingo, impondo um ritmo infernal no seu Mercedes AMG GT4 e sendo mais rápida do que o Porsche do seu oponente nas duas subidas de prova, conquistando com todo o mérito, a sua primeira vitória desta época. Pascoal terminou em segundo, um bom resultado operacional sobretudo pela recolha de pontos que o solidifica na liderança da tabela pontual dos GT. Já o regressado Pedro Marques (Porsche 991 GT3 CUP) rubricou uma boa exibição, premiada com o terceiro posto final.

Nas lides competitivas da Categoria Turismo, a Falperra voltou a trazer de volta um Joaquim Teixeira verdadeiramente imperial. O piloto transmontano do Cupra TCR construiu o seu justo triunfo na Categoria e, logicamente na Divisão T2, mercê sobretudo de uma subida inicial de prova fantástica, onde colocou os opositores a mais de 4 segundos.No domingo geriu a vantagem e conquistou assim a segunda vitória da temporada, na frente de Luís Nunes (Skoda Fabia R5), que dominou a Divisão T1 e de Pedro Silva (Audi RS3 LMS) que para além do pódio na categoria, foi 2º na Divisão 2.

Quanto às referidas divisões, Manuel Pereira (Mitsubishi Lancer EVO) e Pedro Marques (Subaru Impreza WRX) secundaram Luís Nunes na T1, enquanto Paulo Silva (Audi RS3 LMS) garantiu o 3º posto na T2. Na Divisão Turismo 1, voltamos a assistir a um duelo incrível entre Bruno Carvalho (Citreon Saxo) e Parcídio Sumavielle (Renault Clio RS R3), com Carvalho a triunfar com apenas 1,4 segundos. O regressado Carlos Silva (Renault Clio RS R3) assinou uma exibição de fino recorte, coroada com o 3º lugar final.

Em termos de tempos absolutos, uma palavra para mais uma performance de grande nível protagonizada pelo jovem vimaranense Miguel Matos. Único concorrente inscrito na Taça de Portugal de Monolugares de Montanha, o talentoso piloto do GRIIIP G1-17 focou-se mais em medir forças com os mais rápidos do CPM JC Group e logrou cravar no cronómetro sempre tempos entre os cinco melhores em termos absolutos. Simplesmente notável.

Foto: NunOrganistA

Lista de Inscritos AQUI

Resultados AQUI

Link para a Transmissão AQUI