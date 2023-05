Rampa da Falperra, CPM JC Group: 1º dia palco de lutas intensas | AutoSport

96 participantes à partida da 42ª edição da Altice Rampa Internacional da Falperra, garantiram, só por si, que esta quarta prova da temporada entraria para os anais da história do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Mas, para além do chorudo número, o dia inaugural de sábado entregou ao público presente uma jornada muito animada.

O programa de sábado do CPM JC Group integrava uma sessão de treinos livres, duas de treinos cronometrados e a já habitual 1ª Subida de Prova, ao fim da tarde. O ritmo das subidas foi fluido, com algumas paragens fruto dos incidentes de corrida, que, diga-se em abono da verdade, foram sempre bem resolvidos pelo Clube Automóvel do Minho.

Na luta pela geral, aguardava-se um grande duelo entre Hélder Silva e José Correia, esperando-se que António Rodrigues ostentasse ambição para se imiscuir na luta. Hélder chegava à Falperra invicto, Correia tinha a vantagem de correr em casa e Rodrigues tem feito um arranque de época em crescendo.

Ao longo do dia, os três protagonistas foram tendo sinas diferentes. José Correia impôs a sua Norma M20 FC numa das subidas de treinos, mas, quando chegou a hora da verdade, o bicampeão em título e líder do campeonato foi capaz de imprimir um ritmo muito forte na Osella PA2000 EVO2 e terminou a jornada na frente, com 2,2 segundos de vantagem.

António Rodrigues sofreu com problemas de travões no seu Silver Car EF10 e não conseguiu fazer a Subida de Prova, cabendo ao galego César Rodriguez (Osella PA21 Jrb) assumir o 3º lugar, a 5,3 segundos de Hélder Silva.

Na 4ª posição encontrámos o dominador entre os GT. Carlos Vieira trouxe para esta investida avulsa na Montanha o seu novo Porsche 991.2 GT3 CUP e o seu enorme talento foi mais do que capaz de extrair o tremendo potencial do carro germânico, ficando a enorme distância dos demais adversários da categoria. Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) foi 2ª da categoria e 9ª da geral, a 7 segundos, com a “Princesa da Montanha” a ter nos seus calcanhares Patrick Cunha (Audi RS8 LMS) e Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP).Os três estão separados por apenas 0,7 segundos!

Voltando à geral, o 5º posto neste primeiro dia foi assegurado por Luís Delgado (Cupra Competicion TCR) com o flaviense a dominar por completo a Categoria Turismos e, por inerência, a Divisão 2.Nesta categoria, o bracarense Paulo Silva (Audi RS3 LMS) acumula o 2º posto na geral e na D2, com o pódio absoluto dos Turismos a incluir no 3º posto Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3), líder na Divisão 1, cabendo a Carlos Gonçalves o mérito de terminar este primeiro dia na liderança dos Turismo 1.

Nuno Guimarães voltou a estar muito forte e, para além de levar o seu Silver Car S2 à liderança nos Protótipos B, garantiu o 6º posto provisório absoluto. Cada vez mais afoito com o Osella PA21S da Power House está Nuno Caetano que se guindou ao 7º melhor tempo da geral na única subida de prova disputada este sábado.

Atrás de si, a 8ª posição da geral foi reclamada por Luís Nunes (Skoda Fabia R5), com o piloto transmontano a viver mais uma jornada completamente à parte de todos os seus adversários na Categoria Super Challenge.

Aqui, o 2º mais rápido neste primeiro dia foi Manuel Pereira (Mitsubishi Lancer EVO VI), vencedor nesta fase inicial por escassa margem (0,5s) no duelo que está a travar com José Lameiro (Skoda Fabia MKIII).Nunes é, logicamente, também líder no Grupo SC-A, com o Grupo SC-B ter na frente o Peugeot 106 de Tiago.No grupo SC-C encontrámos na frente Bruno Carvalho (Citroen Saxo), enquanto nas contas do grupo SC-D, é o bracarense Rui Pinheiro (BMW M3) que comanda.

Uma palavra para Ricardo Gomes. O bracarense trouxe à Falperra o monolugar Signatech F4 e, correndo sozinho na Taça de Monolugares de Montanha JC Group, focou-se nos tempos à geral, rodando na primeira parte do pelotão.

Clássicos: José Pedro Gomes dominou dia 1

Regressado às lides após a sua ausência na Arrábida, José Pedro Gomes impôs a sua lei entre os Clássicos, ostentando um andamento com o seu Ford Escort RS 1800 que, neste sábado, esteve “a milhas” dos seus adversários principais. Na Subida de Prova, colocou no cronómetro uma margem de quase 4 segundos sobre Fernando Salgueiro. O atual bicampeão nacional em título esteve bem e deu sinais de que o seu Ford Escort MKII está mais competitivo. O líder do campeonato, Flávio Saínhas (Ford Escort MKI) vai para a jornada decisiva de domingo no 3º lugar, mas já a 5,6 segundos de Pedro Gomes.

Legends: Luís Barros foi o mais forte

Entre os Legends, as previsões concretizaram-se por inteiro. Luís Barros não está a ter qualquer dificuldade em impor na Falperra o seu potente Ford Sierra RS 500 nas contas do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group. Carro dominante nas lides da Velocidade, tem na sua potência um fator de competitividade que o torna difícil de derrotar.

Barros vai para o dia de domingo com 5 segundos de vantagem sobre Pedro Alves. O jovem vila-realense voltou a ser muito rápido com o seu Citroen Saxo VTS e o 2º posto provisório serve na perfeição o seu objetivo principal e que passa por cimentar a liderança do campeonato. O pódio provisório dos Legends tem no 3º lugar o eficaz José Coimbra (Opel Astra).

Surpresa nos 1300: Alberto Freitas lidera e líder do campeonato atrasa-se

Não estaria na melhor das previsões que o único carro clássico 1300 conseguisse suplantar todos os carros da Divisão Modernos inscritos na Falperra dentro do Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group.

Mas foi isso que Alberto Freitas e o seu Mini 1275 GT fizeram este sábado. Rodando sempre entre os primeiros desde a primeira sessão de treinos, Freitas foi sempre melhorando as suas marcas e, na subida de prova, fez a melhor marca do dia, batendo Rui Amorim (Citroen AX GTi) por cinco décimas de segundo. Já João Silva levou o seu Peugeot 106 no 3º lugar, três décimas de segundo atrás de Amorim. A luta promete ser intensa na jornada de domingo.

HORÁRIO PROVISÓRIO

DOMINGO (21 maio)

09:35/10:35 – Treino Oficial 3 – Campeonato de Portugal/Subida Oficial 1 Europeu de Montanha

11:50/12:50 – Subida Oficial 2 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

14:05/15:05 – Subida Oficial 3 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha