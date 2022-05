Rampa da Falperra, CPM: Armando Freitas volta aos triunfos nos 1300 | AutoSport

Armando Freitas foi o vencedor no CPM 1300 na Rampa da Falperra: O piloto do Toyota Starlet construiu com autoridade a sua terceira vitória do ano no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, juntando este triunfo na Falperra aos dois que já tinha alcançado em Murça e na Penha.

No dia de sábado anda sofreu alguma oposição durante os treinos, mas foi o mais forte na única subida de prova realizada.

No domingo não deu veleidades à concorrência e foi sempre o mais forte, concluindo a prova do CAM com 3,2 segundos de vantagem no agregado dos dois melhores tempos, sobre o Mini Cooper S de João Pedro Peixoto, com este a assegurar a segunda posição após um aceso duelo com o Datsun 1200 de Arnaldo Marques.

Entre Peixoto e Marques a diferença final foi de apenas 9 décimas de segundo, com estes dois pilotos a premiarem da melhor forma esta sua aparição infelizmente esporádica nas lidas da Montanha.

Desta que para a presença de 16 pilotos na competição deste campeonato, atestando o sucesso que o mesmo está a obter neste seu primeiro ano.

