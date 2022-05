Rampa da Falperra: Christian Merli venceu, Pedro Salvador foi o melhor português | AutoSport

E no final confirmou-se o esperado. Christian Merli venceu a Rampa da Falperra e Pedro Salvador foi o grande destaque nacional. Com um sol radiante e com muito público a assistir ao vivo e a fazer a festa, a Rampa da Falperra mostrou mais uma vez porque é uma das maiores festas do desporto motorizado a nível nacional. Dentro de pista, o talento falou mais alto e os mais rápidos foram consagrados.

Começando pelas contas do Europeu de Montanha da FIA, Christian Merli (Osella FA 30) confirmou todo o seu favoritismo e dominou a subida bracarense. Com um agregado de 3:34.505, ficou mais de 6 segundos à frente de Petr Trnka (Norma M20 FC) e Alexander Hin (Osella FA 30). Na Cat.1 do Europeu, José Correia conseguiu um nono lugar. Destaque para Gabriela Correia que foi das melhores na Cat.2, com Vítor Pascoal e Parcídio Summavielle também a correrem nesta Categoria.

Nas contas do CPM, Pedro Salvador (SILVER CAR CS) foi rei e senhor. Com um ritmo acima de toda a concorrência nacional, foi de longe o português mais rápido na Falperra, com tempos que lhe permitiram ficar no sétimo lugar do europeu. Com o agregado de 3:48.733, ficou à frente de Hélder Silva (Osella PA 2000), que para as contas do Campeonato foi o grande vencedor, uma vez que a presença de Salvador é pontual e Silva irá fazer o campeonato todo. A diferença de Silva para Salvador foi de 18.487, o que mostra bem o andamento do piloto e patrão da Speedy MotorSport. Em terceiro lugar ficou o regressado José Vieira (NOVA 03 GSXR 1000). Outro grande talento nacional que matou saudades dos sport protótipos e correu “em casa” conseguindo um saboroso terceiro lugar. Miguel Matos (Griiip G1-17) voltou a destacar-se e foi o quarto à geral nacional e vencedor da Taça de Monolugares e José Correia completou o top 5 nacional. Nuno Guimarães (SILVERCAR S2) foi o melhor nos Protótipos B. Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) foi destaque, vencendo nos GT, naquela que foi provavelmente a sua melhor prestação, ficando à frente de Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 Cup). Nos Turismos, destaques para Joaquim Teixeira (Cupra TCR) que também se apresentou em grande ficando a frente da concorrência com subidas de grande nível, vencendo a sua categoria (Turismo 2). Nos Turismo 1 Luís Nunes foi o vencedor (SKODA FABIA RS), nos Turismo 3 foi Bruno Carvalho (CITROEN SAXO) a destacar-se.

Foto: Tiago Costa / Direita 3

