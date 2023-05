Rampa da Falperra: Christian Merli foi o mais rápido na primeira subida de domingo | AutoSport

A primeira subida oficial do Europeu de Montanha sorriu a Christian Merli, que foi o mais rápido. O piloto do Osella FA30 assumiu o primeiro lugar, sendo o único a chegar ao segundo 48.

Com um tempo de 1:48.647, Merli destacou-se, ficando com uma vantagem de 1.270 de Petr Trnka (Norma M20 FC), com Corentin Starck (Nova NP 01-2) a ficar com o terceiro tempo (+4.005). António Rodrigues (Silver Car EF10) foi o nono classificado. Na Categoria 1, o melhor registo foi para Ronnie Bratschi (Mitsubishi Lancer Evo VII RS) com o tempo de 2:09.100, seguido de Nicolas Werver (Porsche 997 GT3 R) e Karol Krupa (Skoda Fabia CT) e Carlos Vieira (Porsche 991) – segundo no Grupo1).

Na terceira subida de treinos do Campeonato de Portugal de Montanha o destaque foi para Helder Silva (Osella PA2000), que conseguiu a marca de 2:03.375, seguido de José Correia (Norma M20 FC) e António Rodrigues à geral.



A segunda subida do dia está agora a começar.



Resultados AQUI