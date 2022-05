Rampa da Falperra: Christian Merli e Pedro Salvador em destaque no final do primeiro dia | AutoSport

Christian Merli e Pedro Salvador foram os pilotos que mais deram que falar no primeiro dia da Rampa da Falperra. O primeiro foi o mais rápido no Europeu FIA de Montanha e o segundo liderou sem oposição no Campeonato de Portugal de Montanha.

Depois das duas primeiras subidas de treino do dia, chegou a terceira subida, que foi de treino para o Europeu, mas já uma subida oficial para as contas do CPM. Merli (Osella FA 30) foi o mais rápido (1:50.558) à geral e no europeu, como tinha acontecido no primeiro treino, levando a melhor sobre Sébastien Petit (Nova NP 01) que finalmente se mostrou na Falperra, depois de um começo tímido. Alexander Hin (Osella FA 30) completou o top 3 e Petr Trnka (Norma M20 FC) não fez a terceira subida, ele que parecia ser a concorrência mais forte de Merli.

Nas contas do CPM à geral, Pedro Salvador (Norma M20 FC) acabou o dia como líder, tendo sido o mais rápido (1:57.088) na primeira subida oficial. Hélder Silva (Osella PA 2000) aproximou-se do andamento de Salvador (ficando ainda a mais de seis segundos ) e consolidou a sua posição de vice-líder e José Correia (Norma M20 FC) , líder do campeonato, mostrou-se na primeira subida oficial depois de uma toada discreta nas primeiras subidas do dia, ficando a pouco mais de 10 segundos de Salvador.

Amanhã teremos mais três subidas. As três serão já subidas oficiais para o Europeu, enquanto que para o CPM, a primeira será apenas de treino e as duas seguintes sim contarão para a classificação final desta prova, que reuniu muita gente. Quem não pôde ir, viu uma excelente transmissão via Youtube.

Fotos: Zoom Motorsport