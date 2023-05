Rampa da Falperra: Braga recebe as estrelas europeias da montanha | AutoSport

Falta pouco para a 42ª edição da Altice Rampa Internacional da Falperra, um dos maiores eventos do desporto motorizado nacional. Daqui a pouco mais de uma semana (19/20/21 maio), Braga voltará a estar no centro das atenções, recebendo o Campeonato da Europa de Montanha e o Campeonato de Portugal de Montanha.

A lista de inscritos apenas será tornada pública no dia 15, mas as previsões apontam para uma verdadeira “casa cheia”, com um número que deve ultrapassar a centena de participantes, entre pilotos da rampa regional, do Europeu e do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A apresentação do evento ocorreu esta terça-feira de manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Braga.

A nível absoluto, o italiano Christian Merli, dominador das duas últimas edições da Falperra – o Masters FIA, em 2021, e a jornada do Europeu, em 2022 –, com o seu Osella FA 30, chega a Braga com o mesmo favoritismo dos anos anteriores, dado que está 100 por cento vitorioso esta época no Europeu. O piloto de 50 anos natural da cidade de Trento começou o ano de 2023 a vencer a rampa de Saint Jean du Gard – Col Saint Pierre (França), depois somou novo triunfo em Rechberg (Áustria) e, mais recentemente, no último fim de semana, em Espanha, venceu a Subida al Fito, nas Astúrias. O espanhol Joseba Lanzagorta (Nova NP01) e o checo Petr Trnka (Norma M20 FC) têm sido os seus principais adversários nesta fase inicial do Europeu que terá na Falperra a quarta das 10 provas de um calendário que visita ainda países como a Chéquia, a Itália, a Polónia, a Suíça, a Eslovénia e a Croácia.