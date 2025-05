Rampa da Falperra: As novidades para este ano

O jovem francês Kevin Petit, piloto do Nova Proto NP01 Honda Turbo, surge como o principal rival do italiano Christian Merli, campeão europeu em várias ocasiões, na luta pela vitória na 44ª edição da Rampa Internacional da Falperra (10/11 de maio), terceira prova do Campeonato da Europa de Montanha (CEM) e do Campeonato de Portugal de Montanha (CPM). Petit chega a Braga após conquistar duas vitórias, uma em França e outra na Áustria, superando Merli em ambas as provas, o que indica uma possível “nova era” no Campeonato Europeu de Montanha (CEM), similar ao que aconteceu em 2024 com Geoffrey Schatz.

Merli, que iniciou a temporada com um novo carro, o Nova Proto NP01 V8 Cosworth, também é um dos favoritos, mas vê o seu domínio na Falperra ser ameaçado por Petit. A grande surpresa de 2025 foi a ausência de Geoffrey Schatz, campeão europeu, que anunciou que não poderia defender o seu título devido à falta de pneus adequados para competir em boas condições. Assim, nas duas primeiras provas do CEM, Petit, Merli e o espanhol Iraola Lanzagorta dominaram o pódio, e espera-se que o confronto na Falperra siga o mesmo padrão.

Novo asfalto e preocupações ambientais

A 44ª edição da Rampa Internacional da Falperra traz duas importantes novidades. A primeira é a introdução de mais de seis mil metros quadrados de novo asfalto, que tornará o traçado de 5.200 metros mais rápido e emocionante. O novo piso foi colocado em várias zonas-chave da pista, como as duas esquerdas após a partida, até à Curva do Restaurante, nos esses rápidos e na chegada à Curva da Morte.

Além disso, a edição de 2025 será a mais sustentável de sempre, com várias iniciativas ambientais implementadas pelo Clube Automóvel Minho, em colaboração com a Câmara Municipal de Braga, AGERE, BRAVAL e TUB. Pela primeira vez, foi nomeado um delegado ambiental, a engenheira Rosário Arantes. A informação para pilotos e equipas será digital, através da plataforma Sportity. A AGERE será responsável pela distribuição de água e pela limpeza, enquanto a BRAVAL fará a reciclagem de resíduos. A água consumida na Zona VIP virá da fonte do Sameiro, e a dos oficiais será da rede pública de Braga. A organização usará veículos elétricos para reduzir a pegada de carbono, e os autocarros da TUB garantirão o transporte de espetadores, evitando o uso de carros particulares. A viagem custa 1 euro e mais detalhes estão disponíveis no site oficial da prova.

O Programa

Sábado (10 maio)

07h30 – Fecho da Pista

08h30 – Treino oficial 1: Campeonato de Portugal de Montanha (CPM) e Campeonato da Europa de Montanha (CEM)

Treino Oficial 2: CPM e CEM

Corrida Oficial 1: CPM

Treino Oficial 3: CEM

Domingo (11 maio)