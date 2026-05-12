Rampa da Falperra: 104 inscritos, 34 no europeu de montanha

A 45ª edição da Rampa da Falperra, ronda portuguesa do Campeonato da Europa de Montanha (CEM), realiza-se nos dias 16 e 17 de maio em Braga com 104 equipas inscritas. Um dos grandes favoritos é o italiano Christian Merli (Nova Proto NP01), campeão europeu em título, que chega à prova após vencer a subida Al Fito, em Espanha, segunda ronda da temporada do CEM.

Merli é o dominador histórico da Falperra desde 2019, contando seis vitórias consecutivas na subida do Sameiro, feito que lhe permitiu igualar o recorde de Simone Faggioli, vencedor em seis edições entre 2012 e 2018. Os seus principais adversários serão Alexander Hinn, segundo classificado nas Astúrias, Joseba Iraola Lanzagorta e Kevin Petit, todos ao volante de um Nova Proto NP01.

A prova fica marcada pelas dificuldades de preparação de alguns pilotos de topo. O suíço Ronni Bratschi (Mitsubishi Lancer Evo VII RS), do Liqui Moly Racing Team, sofreu uma forte batida na Al Fito devido à intempérie que se abateu sobre os participantes, com danos significativos no carro, e a equipa vai fazer todos os possíveis para o recuperar a tempo de Braga. Os seus companheiros de equipa, o checo Petr Trnka (Nova Proto NP01-2C) e David Dedek (Nova Proto NP03), também enfrentaram problemas em Espanha, mas tudo indica que ambos conseguirão alinhar na Falperra.

Dos 104 pilotos inscritos, 34 participam na prova do Europeu, entre os quais quatro portugueses: António Veloso (Audi R8 LMS GT4), Patrick Cunha (Porsche 992 GT3 Cup), José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup) e Vítor Pascoal (Porsche 911 GT3 Cup). A maioria dos pilotos nacionais aposta, no entanto, na Taça de Portugal, onde o bracarense José Correia (Osella PA 30) surge como um dos grandes candidatos ao triunfo absoluto, competindo na sua cidade natal.

Ao contrário das duas provas anteriores do CEM, marcadas pelo mau tempo, as previsões meteorológicas apontam para sol e temperaturas amenas entre os 18 e 19 graus na região de Braga durante o fim de semana da prova.