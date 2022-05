Parcídio Summavielle pára depois da Falperra e lamenta: “coisas menos aceitáveis que se estão a passar” | AutoSport

Parcídio Summavielle tomou a difícil decisão de parar, e agora só quer desfrutar da presença na Falperra, estando inscrito quer na prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, quer na do Europeu.

Parcídio Summavielle anunciou que a 41ª Altice Rampa Internacional da Falperra será “a última prova que farei este ano na Montanha. Independentemente de liderar o campeonato na Divisão Turismo 3, julgo que não estão reunidas as condições para fazer a época por inteiro”. Será um evento que Parcídio Summavielle quer “desfrutar ao máximo. A Falperra é sempre muito especial e por isso mesmo quis me inscrever também no Europeu. Vamos viver o fim-de-semana de forma intensa e dar o nosso máximo em pista”.

O consagrado piloto fafense ainda relembra com um sentimento agridoce a Rampa Pêquêpê Arrábida, prova onde levou o seu Renault Clio RS R3 ao 2º posto na Divisão.

O evento na Arrábida deixou Parcídio Summavielle “com um sentimento agridoce. Primeiro, fiquei muito orgulhoso de ter conquistado mais um pódio. Depois quero felicitar os meus adversários, em especial o Bruno, o Gonçalo e o José Borges que fizeram excelentes provas na lindíssima Rampa da Arrábida. Só espero que o Alberto e o Leonel regressem depressa, sendo ainda importante destacar o apoio que tenho tido por parte da RG Competições, a minha equipa liderada pelo Albano, onde pontificam o Jorge Magalhães e o Meireles, pelo trabalho incrível que fizeram na preparação desta prova e ao longo de todo o fim de semana, bem como o Miguel sendo um privilégio ter um piloto com a sua qualidade na nossa “box” e que agora vamos ter a correr na Falperra!”.

Por outro lado, lamenta “algumas coisas menos aceitáveis que se estão a passar. Na Montanha todos estamos a fazer uma grande reflexão. Creio que não podemos continuar a aceitar que as viaturas que respeitam as respetivas fichas de homologação concorram com outras que são mais ou menos ‘livres’ e, portanto, autênticos protótipos ou silhuetas. Estas queremo-las todas na Montanha, mas a concorrerem numa Categoria ou pelo menos numa Divisão própria. Temos também de exigir muito mais da FPAK, dos Clubes e dos Comissários Técnicos a quem cabe fazer respeitar os regulamentos. Não se podem demitir do papel e árbitros. Cada vez que fazem ‘vista grossa’ estão, inadvertidamente, a prejudicar alguém!”.

A Falperra, a exemplo das provas anteriores, verá Parcídio Summavielle correr com uma dedicatória muito especial ao povo ucraniano, que ocupa todo o capot do carro francês: “o meu pensamento e a minha homenagem estão com todos os heróis anónimos que lutam, em condições duríssimas, mas com muita coragem, pela vida e pela sobrevivência do seu País. Não sei como ainda há quem se mantenha indiferente a esta barbaridade. O invasor nem a visita oficial do Presidente da ONU respeitou!! E se fosse o nosso País, a nossa casa, os nossos filhos…Os Ucranianos lutam por eles e também por um ideal de sociedade, livre e democrática, que é o nosso!”.

Em termos de programa competitivo, a 41ª Altice Rampa Internacional da Falperra terá 6 subidas para o CPM JC Group. 3 de treino no sábado, marcadas, respetivamente, para as 9.00, 11.30 e 13.30 horas, com as 3 subidas oficias de prova a decorrerem exclusivamente no domingo, com horários previstos para as 8.00, 10.00 e meio-dia.