Montanha: Falperra elogiada pelos pilotos do Campeonato Europeu | AutoSport

A Rampa da Falperra é uma das provas mais aguardadas dos fãs de desporto motorizado em Portugal, especialmente os fãs dos campeonatos de Montanha. A mítica prova bracarense foi a preferida dos pilotos do Europeu de Montanha, o que mostra a sua força no panorama internacional.

A edição 2022 da Rampa Internacional da Falperra foi, de acordo com os resultados de um inquérito promovido pela Comissão de Montanha da FIA, a prova do Campeonato da Europa que reuniu a esmagadora preferência – quase unânime! – dos pilotos em todos os parâmetros definidores do nível de uma organização: segurança, interesse desportivo do traçado, gestão da corrida, infraestruturas, receção aos pilotos, promoção do evento, qualidade do parque fechado e nível da cerimónia de entrega de prémios.

Refira-se que em 2023 a Rampa Internacional da Falperra continuará a fazer parte do calendário do Campeonato da Europa de Montanha, mantendo-se, como é tradição, no mês de maio, devendo realizar-se este ano duas semanas depois da data habitual.

“Sem dúvida que ficamos satisfeitos com os resultados do inquérito da FIA, embora não surpreendidos, porque também acompanhamos outras provas do Europeu e temos perfeita consciência do trabalho que desenvolvemos no sentido de proporcionar as melhores condições possíveis às equipas e aos pilotos que vêm correr à Falperra. É um grande esforço, mas com a ajuda dos nossos patrocinadores e parceiros tudo faremos para que em 2023 o evento seja ainda mais apelativo e interessante para todos”, declarou Rogério Peixoto, presidente do Clube Automóvel do Minho.