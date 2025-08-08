Montanha: A importância no Fator de Performance da FIA

Com raízes que remontam a 1897, as provas de Montanha continuam a ser uma das disciplinas mais tradicionais do automobilismo. Mas, após mais de um século de evolução, o seu sistema de classificação fragmentado e as crescentes diferenças de desempenho entre os concorrentes exigiram uma reforma urgente. Em resposta, a FIA introduziu uma estrutura revolucionária: o Fator de Desempenho (Pf).

Simplificar para competir melhor

Lançado em 2019 e implementado nas competições da FIA a partir de 2021, o sistema Pf calcula o desempenho de um carro usando uma fórmula centrada na sua relação potência/peso, ao mesmo tempo que considera fatores como o layout da transmissão, a aerodinâmica e a rigidez do chassis. Ao mostrar o desempenho num único valor numérico, o Pf permite que veículos com potencial semelhante sejam agrupados, trazendo ordem a grelhas anteriormente superlotadas com dezenas de classes desequilibradas.

“O princípio do Fator de Desempenho não é projetar o carro”, disse Pascal Girard, o responsável técnico da FIA por trás do projeto, ao site do órgão federativo internacional. “É avaliar o seu desempenho, de forma simples e clara, para criar grupos justos e competitivos.”

Implementação por fases

Os carros da Categoria 1 (baseados na produção) adotaram o modelo Pf primeiro e, em 2023, mais de 8.800 carros foram classificados usando o portal online da FIA, que gera Pf-IDs exclusivos para cada configuração. Em 2025, o sistema Pf foi totalmente estendido às máquinas da Categoria 2 — carros de competição construídos para fins específicos, muitas vezes à medida — ampliando ainda mais o seu impacto.

Flexibilidade para as federações nacionais

“Avaliamos o desempenho, mas o número de grupos está ligado a considerações desportivas”, afirma Girard. “Inicialmente, propusemos fazer uma avaliação de desempenho com base no número de grupos. Mas, desde o ano passado, isso está mais ligado às necessidades de uma Autoridade Nacional Desportiva (ASN)…”

No âmbito do quadro Pf, os carros são colocados em grupos com base no seu índice de desempenho:

A Categoria 1 inclui cinco bandas Pf, desde o Grupo 1 (Pf 15–39) até ao Grupo 5 (Pf 160+).

inclui cinco bandas Pf, desde o Grupo 1 (Pf 15–39) até ao Grupo 5 (Pf 160+). A Categoria 2 está dividida em quatro grupos, com limites Pf ajustados para se adequarem às máquinas de maior desempenho.

Segurança em primeiro lugar

Uma das principais vantagens tem sido a melhoria da segurança. Com o desempenho agora quantificado, os organizadores podem adequar os padrões de segurança à capacidade de um carro. Para o automobilismo de base — onde o ajuste extremo muitas vezes ultrapassa a regulamentação — isso tem sido um grande avanço. Nem sempre o nível de performance era bem avaliado e assim, com um sistema claro, todos sabem o potencial de um determinado veículo e as necessidades de segurança.

Redução de custos e maior equilíbrio

Outro resultado inesperado: o sistema não incentiva gastos excessivos. Ao criar janelas de desempenho definidas, o Pf limita a necessidade de aumentar os orçamentos de desenvolvimento.

“Geralmente, quando se cria este tipo de regulamentação, com certeza se cria concorrência. Concorrência significa que as pessoas querem ser melhores, estar no topo, então isso implica mais dinheiro. Mas, por outro lado, como conseguimos criar equidade, normalmente entre carros atmosféricos e turbo, isso recalibra a concorrência. De certa forma, cria-se concorrência, para que possam pensar em como se ajustar para serem melhores. Mas, naturalmente, está-se dentro do intervalo de um grupo, o que significa que não se vai gastar muito dinheiro para ser muito competitivo. Melhorámos a equidade e, como resultado, sim, temos uma melhor concorrência.», disse Girard.

Um sistema em constante evolução

Olhando para o futuro, a FIA planeia refinar ainda mais o sistema, incluindo a integração do uso sustentável de combustível nos cálculos do Pf a partir de 2026 e a expansão da formação de comissários nacionais.

“Estamos muito próximos agora em termos de desempenho, sem qualquer Balance of Performance, sem nada”, acrescenta Girard. “Damos liberdade aos concorrentes dentro de uma determinada margem, e eles trabalham dentro dessa estrutura para encontrar desempenho…”

O futuro das subidas de montanha

Com o Pf agora incorporado no Campeonato Europeu de Montanha da FIA e adotado por muitas séries nacionais, o desporto está a desfrutar de uma competitividade renovada, clareza para os fãs e maior segurança — tudo isso sem perder o espírito que define as corridas de montanha há mais de 125 anos.ais de um século.