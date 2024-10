Martim Pereira venceu a 1ª edição do FPAK Júnior Team de Montanha

Martim Gonçalves Pereira dominou por completo as lides do FPAK Júnior Team de Montanha na Rampa Serra da Estrela Covilhã 2024, conquistando a primeira edição do troféu.aq§FPAK Júnior Team de Montanha

Com esta vitória, Martim Gonçalves Pereira conseguiu manter a invencibilidade, coroando assim uma época exemplar. Na Serra da Estrela, esteve sempre na frente, independentemente das condições meteorológicas e beneficiou ainda do toque assaz violento que Guilherme Silva deu numa das subidas de treino e que limitou o jovem bracarense da PDAuto no resto da prova, tendo de se contentar com o 2º lugar na rampa e na classificação final do troféu.

João Barroso esteve ausente nesta última prova, tendo terminado a época no 3º lugar do troféu, posição que regularmente assumiu nas provas.

O domínio do piloto durante a temporada não significa que esta edição inaugural do FPAK Júnior Team de Montanha tenha sido um ‘passeio no parque’ para o vencedor. Ao longo de todas as rampas, a luta foi intensa, principalmente com Guilherme Silva que, por várias vezes, esteve perto da vitória.

O segredo para o triunfo em todas as rampas por parte de Martim Gonçalves Pereira residiu sobretudo na intensidade crescente que o jovem piloto sempre ostentou, sendo regularmente o mais rápido nas subidas de prova, com realce para as duas que são sempre realizadas ao domingo, dia final e decisivo de todas as rampas.

Uma palavra para a fiabilidade demonstrada pelos três Citroen C1 utilizados no FPAK Júnior Team de Montanha. A Befast Motorsport, parceiro técnico do troféu, foi capaz de colocar sempre nas mãos dos pilotos carros sem mácula, sendo ainda de realçar o excelente trabalho de treino feito por Filipe Barbosa, líder da equipa e que se assumiu como um verdadeiro mentor dos três ‘jovens lobos’.